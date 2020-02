Cosmetica: niet alleen meisjesding

Jongens houden van voetbal en meisjes van ballet. Er zijn nog steeds veel clichés over de typische rollen voor jongens en meisjes. Wat is de situatie op het gebied van cosmetica? Zijn jongens echt zulke vreemden voor persoonlijke verzorgingsproducten zoals vaak wordt beweerd? En welke verschillen zijn er als het gaat om het gebruik van de producten?



In de - in opdracht van de NCV - uitgevoerde studie door werd duidelijk dat jongens veel hebben ingehaald op het gebied van persoonlijke verzorging. Jonge mannen associëren “cosmetica" nog steeds met make-up en andere decoratieve cosmetica. Maar net als jonge vrouwen hechten ook jonge mannen waarde aan een verzorgde uitstraling – hetgeen ze beiden nauw associëren met hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.



Bij de eerste tekenen van puberteit beginnen zowel jongens als meisjes cosmetica te gebruiken die helpen tegen vettig haar, transpiratiegeur of puistjes. Jongens verlaten het huis niet meer zonder dagelijks douchen, hun haar te wassen en een deodorant te gebruiken. Ze gebruiken producten om de individuele persoonlijkheid te benadrukken en hun aantrekkelijkheid te vergroten. 71 procent geeft aan dat haarstyling belangrijk hierbij is. In het geval van haarstyling overtreffen ze de meisjes eigenlijk en zijn aanzienlijk avontuurlijker wat hun kapsels betreft. 70 procent van de jongens gebruikt haarstylingproducten minstens één keer per dag. Meisjes gebruiken producten zoals lippenstift, eyeliner en mascara om hun vrouwelijkheid te benadrukken. 69 procent past minstens één keer mascara toe per dag en velen bezitten zelfs verschillende producten.



En hoe zit het met de emotionele wereld van jongeren? Zijn emoties nog steeds het exclusieve domein van meisjes? Ook hier laat de studie zien dat jongens de traditionele genderrollen zijn ontgroeid. Voor jongens zijn emoties een nieuw ontdekt onderdeel van hun eigen persoonlijkheid. Ze worden steeds meer geconfronteerd met hun gevoelens. Waarden spelen ook een belangrijke rol in het leven van jongens. 85 procent geeft aan dat hun familie erg belangrijk voor hen is en 77 procent zegt dat ze graag een eigen gezin willen hebben. Terwijl de jongens bedachtzamer bleken te zijn dan verwacht, wilden de meisjes gewoon als aardig worden beschouwd en vriendelijk, als "iemand waarmee mensen tijd willen doorbrengen".



Voor zowel jongens als meisjes is er een grote mate van onzekerheid met betrekking tot liefde en de bijbehorende relaties. Puberteit is een zeer verontrustende fase in het leven van jongeren. Het wordt vaak ervaren als een chaotische, ongecontroleerde toestand, en niet alleen met betrekking tot persoonlijke uitstraling. Hun beste vriend is bijna belangrijker dan een hechte romantische relatie. Vrienden lijken betrouwbaarder en meer veiligheid te bieden dan een relatie. Om die reden vindt 79% het belangrijker vrienden te ontmoeten dan een liefdesrelatie aan te gaan.