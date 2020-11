Minder Sinterklaas dit jaar, wel massaal kerst

Delft, 12 november 2020 - Volgens het jaarlijkse feestdagenonderzoek in opdracht van Lootjestrekken.nl is dit jaar slechts 35% van de Nederlandse bevolking van plan Sinterklaas te vieren. Vorig jaar vierde de helft van de Nederlanders nog Sinterklaas. Wel zijn we massaal van plan kerst te vieren, 80% van de Nederlanders geeft aan dat zij Kerstmis zullen vieren dit jaar. Corona is voor veel mensen de belangrijkste reden om de feestdagen niet te vieren.



'Op afstand vieren ook gezellig’



Arjan Kuiper, oprichter van Lootjestrekken.nl, ziet dit ook terug in het aantal mensen dat op dit moment lootjes trekt voor de sinterklaasviering: “Mensen zijn dit jaar voorzichtiger en stellen het organiseren van lootjes trekken uit, echter zien we bij onze gebruikers wel de behoefte om juist nu wat leuks met elkaar te doen. We zijn al gewend vanuit huis te werken en te studeren, nu we daar zoveel ervaring mee hebben, kunnen we de feestdagen op afstand samen ook gezellig maken. Online lootjes trekken is daarbij een veilig hulpmiddel.”



We geven meer uit aan cadeautjes



Ondanks minder vieringen geven we wel meer uit aan cadeautjes. Volgens het onderzoek geven we dit jaar gemiddeld 115 euro uit aan sinterklaascadeautjes, dit is 6% meer dan vorig jaar. Voor kerst zijn we van plan 165 euro aan cadeautjes uit te geven, dit is 17% meer dan vorig jaar.



Sinterklaasaankopen hoofdzakelijk online



Het merendeel van de Nederlanders doet hun sinterklaasaankopen dit jaar online of combineert online en fysiek winkelen, bij elkaar goed voor 72%. Slechts 28% is van plan alleen fysiek te winkelen. Ook voor kerst zijn we van plan onze aankopen vooral online te doen.



55% van de ondervraagden geeft aan dit jaar vertragingen met de postbezorging te verwachten, slechts 35% is van plan ook daadwerkelijk eerder te beginnen aan hun online aankopen. Arjan Kuiper: “De feestdagen zorgen elk jaar voor extra drukte bij de postbezorging. Wij raden aan eerder te beginnen met het kopen van cadeautjes om te zorgen dat je alles op tijd in huis hebt.”



De impact van corona



Dat we de feestdagen dit jaar soberder gaan vieren is duidelijk. We zullen Sinterklaas en kerst vooral thuis, in kleine kring, of samen online vieren. 71% van de Nederlanders geeft aan dat zij dit jaar van plan zijn minder familieleden te bezoeken, 48% geeft aan minder vrienden fysiek te kunnen zien. Ook verwacht 43% van de Nederlanders dat door corona winkels en winkelstraten dit jaar minder gezellig aangekleed zullen zijn.



Feestdagen inspiratie



Lootjestrekken.nl heeft enkele tips opgesteld om van de feestdagen ook op afstand een succes te maken. Zo delen zij in twee inspirerende blogs 10 tips om coronaproof de feestdagen te vieren en 12 leuke tips voor gezellige feestdagen op afstand.



Over Lootjestrekken.nl



Lootjestrekken.nl biedt consumenten al 20 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Deelnemers kunnen een verlanglijstje maken en elkaar hierover anoniem vragen stellen. De uitgebreide cadeauzoeker doet persoonlijke cadeausuggesties. Dit maakt het makkelijk om een leuk cadeau te vinden voor iedereen.