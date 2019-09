ilionx neemt ICTZ over

ICT-dienstverlener ilionx neemt ICTZ, partner in zorg-ICT, over. Door de krachten te bundelen bieden beide bedrijven een breder pakket aan producten en diensten, waaronder Business Intelligence, digitale healthcare platformen, EPD-implementaties, functionele en technische consultancy en hosting. Kennisdeling en samenwerken staan centraal bij de overname. Klanten worden hierdoor nog beter ondersteund bij hun strategische ICT-agenda en de uitvoering van ICT-projecten. ICTZ blijft onder de eigen naam en vanuit de eigen kantoren in Hoorn en Utrecht opereren.



Aanvullende expertises

De zorgsector is één van de branches waar ilionx als digitale innovatiepartner actief is. De overname van ICTZ past in de strategie van de ICT-dienstverlener om schaalgrootte en expertise op te bouwen en zo haar klanten optimaal te ondersteunen. Waar ilionx expertise heeft opgebouwd op het gebied van Business Intelligence en digitale healthcare platformen, beschikt ICTZ met name over kennis van EPD’s en hosting. Het bundelen van de krachten en het samen innoveren resulteert in waardevolle en slimme ICT-oplossingen waarmee instellingen binnen de zorgsector hun processen kunnen optimaliseren.



Groeiambities

Een van de ambities van ilionx is uit te groeien tot dé partner voor strategische ICT-vraagstukken in de zorg, waarbij het bedrijf slagkracht met wendbaarheid combineert. ilionx heeft zich ten doel gesteld niet alleen diepgaande technologiekennis op te bouwen, maar ook zo veel mogelijk branche ervaring op te doen. Eerder ging ilionx al samen met ICT-dienstverlener QNH Consulting. Het bedrijf telt, met ICTZ erbij, zo’n 1.000 medewerkers.



Wiebe de Boer, CEO van ilionx: “Met deze overname maken we de ambitie om onze positie in de zorg te verstevigen en om klanten in deze sector een nog betere ondersteuning bij de digitale transformatie te bieden sneller waar. Zowel op strategisch als uitvoerend vlak. Door de teams van beide ondernemingen te laten samenwerken en veel kennis te delen, verwachten we onze gezamenlijke klanten nog beter van dienst te zijn.”



Ariën Vestering, algemeen directeur en oprichter van ICTZ: “In de afgelopen 12 jaar is ICTZ uitgegroeid tot een sterke ICT-dienstverlener, met name op het gebied van ChipSoft HiX. De komende jaren zal de zorgmarkt in beweging blijven en wordt ICT steeds belangrijker. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen en de groei van ICTZ voort te zetten hebben wij ervoor gekozen om samen met ilionx op te trekken. Ook voor alle medewerkers van ICTZ biedt deze overname veel toekomstperspectief. We kijken uit naar een succesvolle gezamenlijke toekomst.”



Financiële details worden niet bekendgemaakt.







Over ilionx

ilionx is een IT-dienstverlener die organisaties helpt voorop te blijven lopen. Sinds haar oprichting in 2002 ondersteunt ilionx haar klanten als digitale partner op het gebied van onder andere artificial intelligence, management consultancy, business analytics, cloud, mobile, security en professional services. ilionx biedt specialistische kennis, is wendbaar en flexibel én heeft de slagkracht en schaalgrootte voor het succesvol implementeren van grote projecten. Dit heeft al tot veel geslaagde projecten geleid voor zorginstellingen, lokale overheden en bedrijven, zoals NN, KLM, Rabobank, Isala, ABN AMRO, ING, KPN, VodafoneZiggo en diverse gemeentes. Sinds 2017 heeft Egeria een meerderheidsbelang in ilionx en in 2018 fuseerde ilionx met QNH Consulting. Het bedrijf heeft 900 medewerkers in dienst en is gevestigd in Groningen, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam en Hasselt (BE). Meer informatie is te vinden op www.ilionx.com of volg ilionx op Twitter, Facebook of LinkedIn.



Over ICTZ

ICTZ is een ICT-dienstverlener die zorginstellingen in Nederland, België en Curaçao ontzorgt bij de digitalisering van hun primaire proces. Het bedrijf heeft sinds haar oprichting in 2007 de focus gelegd op het ChipSoft HiX. ICTZ is hiermee uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier in de zorgmarkt die haar klanten ondersteunt met producten en diensten op het gebied van; private cloud, hosting, platform ondersteunende software, proces intelligence, professional services en applicatie management services. Door haar focus en opgebouwde ervaring is ICTZ bij uitstek in staat om zorginstellingen te helpen bij hun implementaties en migraties van ChipSoft HiX als ook het inrichten en beheren van het technisch platform. Zo heeft ICTZ door de jaren heen voor grote en kleine zorginstellingen succesvolle projecten uitgevoerd. Ook ondersteunt ICTZ haar klanten dagelijks met beheerwerkzaamheden. ICTZ heeft een kleine 100 medewerkers in dienst en werkt vanuit haar vestigingen in Hoorn en Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.ictz.nl of volg ICTZ op Twitter, Facebook of LinkedIn.