Palazzo terug naar Nederland, met chef-kok Joris Bijdendijk

Het theater van de zintuigen keert, na een afwezigheid van 6 jaar, terug naar Nederland. Tijdens de 10e Palazzo-editie in ons land zal niemand minder dan chef-kok Joris Bijdendijk de culinaire scepter zwaaien. Daarmee is Bijdendijk, na Ron Blaauw, Herman den Blijker, Robert Kranenborg en Cees Helder, de 5e sterrenchef die zijn naam verbindt aan het Duitse dinnershow-concept.



“Palazzo ligt mij aan het hart. Ik was groen als gras toen ik bij Ron Blaauw mee mocht werken aan dit culinaire theaterspektakel. Dat Palazzo en ik nu de handen ineenslaan vind ik een ongelooflijk mooie uitdaging. Bij Palazzo krijgt koken een extra dimensie”, aldus chef-kok Joris Bijdendijk.



Terwijl, verspreid over de avond, het gastronomische viergangenmenu van Bijdendijk wordt geserveerd, zorgt een keur aan internationale topartiesten voor amusement van het hoogste niveau in de befaamde Palazzo spiegeltent. En daarmee biedt Palazzo de perfecte symbiose van culinair genieten met acrobatiek, comedy, magie en illusie.



Palazzo strijkt neer in Amsterdam, naast de Johan Cruijff ArenA, van 21 november 2018 tot en met 3 maart 2019.



Joris Bijdendijk

Joris Bijdendijk (1984) werkt op zijn 16e als afwashulpje in de keuken van een goedlopend Amsterdams restaurant, als hij besluit topkok te willen worden. Hij stippelt zijn pad nauwkeurig uit en kan al op 19-jarige leeftijd aan de slag in de keuken van Ron Blaauw. Onder Blaauw’s vleugels ontwikkelt hij zich razendsnel; binnen zes jaar schopt hij het tot chef-kok. Bijdendijk zet zijn grote avontuur vervolgens voort in Frankrijk. Hij vertrekt naar Montpellier, waar hij als chef de partie en later souschef werkt bij het vermaarde sterrenrestaurant Le Jardin des Sens. In 2012 keert hij terug naar Nederland om chef te worden bij restaurant Bridges. Daar behaalt hij in 2013 zijn eerste Michelin-ster. In 2014 wordt Bijdendijk door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘Belofte van het jaar’. In datzelfde jaar gaat hij als executive chef aan de slag bij restaurant RIJKS®, in het Rijksmuseum. Hier behaalt hij in 2016 voor de tweede keer een Michelin-ster. Sinds 28 september vorig jaar mag Bijdendijk zich SVH Meesterkok noemen.



Palazzo

Palazzo is een Duits dinnershow-concept, dat komend seizoen in Nederland zijn 10e editie beleeft. De allereerste Palazzo dinnershow vindt plaats in 1998 in Freiburg. Sindsdien doet Palazzo elk jaar verschillende grote steden aan in Duitsland en Oostenrijk. In Nederland beleeft Palazzo hoogtijdagen in de jaren 2004-2012.



Palazzo biedt de perfecte symbiose van theater, gastronomie, acrobatiek, magie en illusie. Het is een unieke combinatie van haute cuisine en topamusement, tot in de kleinste details geperfectioneerd. Show, muziek, licht, eten, service en ambiance smelten samen tot één groot feest voor alle zintuigen.



Spiegeltent

De befaamde spiegeltent biedt de perfecte ambiance voor een onvergetelijke avond uit of een bijzondere, feestelijke aangelegenheid. Het imposante Jugendstil-interieur voert je terug naar lang vervlogen tijden. Naar de extravagante dansfeesten uit de 19e eeuw, toen de spiegeltent fungeerde als mobiel danspaleis. Week in, week uit werd de tent opgezet in weer een andere stad. Het mobiele danspaleis was buitengewoon populair; het nachtleven werd er uitbundig gevierd.



De huidige Palazzo-spiegeltent is ontworpen op basis van authentieke bouwtekeningen. State-of-the-art geluid- en lichttechniek, evenals de moderne klimaatregeling, zorgen voor hedendaags comfort. Bezoekers kunnen meer dan optimaal genieten van de dinnershow.



Het middelpunt van de tent vormt het centrale podium, dat hydraulisch is en zodanig kan bewegen dat je vanaf elke zitplaats een perfect zicht hebt op de kunsten die vertoond worden.



De voorverkoop voor Palazzo start binnenkort. Meer informatie: http://www.palazzo.org/amsterdam/