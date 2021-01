BestelThuis vernieuwd met de iDIN leeftijdsverificatie via Bluem

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en Alcoholwet aanleiding voor iDIN



Voor het verkopen van drank en sterk alcoholische dranken (vanaf 15% alcohol) gelden strikte regels in de nieuwe Alcoholwet (medio 2021). Om (sterke) alcohol te verkopen dient men over een Drank- en Horecavergunning (slijterij) en een fysieke locatie te beschikken. Ook is het verplicht online én tijdens de levering op een betrouwbare wijze de leeftijd te bevestigen. Dit moet voorkomen dat minderjarigen online alcohol of tabaksproducten bestellen. Nu ziet men nog vaak een popup die de bezoeker vraagt of hij/zij 18 jaar of ouder is. Deze vorm van leeftijdsverificatie is niet meer afdoende in de Alcoholwet. BestelThuis kiest daarom in haar nieuwe platform voor online leeftijdsverificatie met iDIN via Bluem. iDIN wordt steeds vaker gebruikt. Er zijn al ruim 10 miljoen iDIN transacties afgerond. Meer consumenten kennen het. Daarbij het is een eenvoudige wijze om je leeftijd te bevestigen. “Met iDIN voldoen we aan de wet en verkleinen we de kans op valse bestellingen", aldus Peter Meester. "Dit voorkomt dat er voor niets wordt gereden”.



Verkoopplatform voor lokale ondernemers gericht op eten en drank



BestelThuis is het landelijk bestelplatform gericht op eten, drank, boodschappen en bloemen bestellen. BestelThuis zorgt ervoor dat men via het BestelThuis-platform gemakkelijk, betrouwbaar en snel bij aangesloten lokale leveranciers kan bestellen. Voor de consument, zorgt BestelThuis voor een efficiënte orderafhandeling zodat de klant zeker kan zijn van zijn bestelling. Via BestelThuis bestelt de consument bij lokale ondernemers en franchise organisaties zoals New York Pizza, die men zelf kan kiezen. Alles vanuit één website of app.



Vraag en aanbod efficiënt bij elkaar brengen



Voor lokale ondernemers betekent BestelThuis vooral een goedkoop extra verkoopkanaal om meer bestellingen binnen te krijgen. Vergelijk het een beetje met booking.com of een extra ‘virtuele winkel’ maar dan gericht op de lokale horeca, slijterijen en bloemenzaken. “Ons motto is vraag en aanbod op een efficiënte manier bij elkaar te brengen", aldus Peter Meester van BestelThuis." Zodat de consument eenvoudig, veilig en transparant bij favoriete lokale winkels online kan bestellen vanuit één account. En dat tegen lage kostenvoor de consument, maar vooral ook voor de lokale ondernemer. Wij willen een ‘business-accelerator’ en ‘profit-driver’ zijn voor deze partijen”.



Hoe werkt de leeftijdscontrole met iDIN voor online drankverkoop?



Voor bestellen van alcoholische dranken of 18+ producten vindt er een online leeftijdsvalidatie plaats.“iDIN werkt als iDEAL, alleen zonder te betalen: Kies je bank; Je ziet dat je gaat bevestigen of je wel of niet ouder dan 18 jaar bent. Na jouw akkoord, kom je terug bij BestelThuis.nl en is de 18+ leeftijdscontrole afgerond”. aldus Rieko Kester, directeur van Bluem payment services.



BestelThuis accountvalidatie met iDIN



Ook bij het aanmaken van de BestelThuis account kiest men voor 'iDIN accountvalidatie'. Eenmalig doen ze dan de 18+ leeftijdscontrole. Bij volgende bestellingen wordt dit dan niet meer gevraagd. De accounthouder is verantwoordelijk voor zijn account en dient bij aflevering aanwezig te zijn om zich te kunnen legitimeren.