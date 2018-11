OnderhoudNL introduceert de Arbo-app

OnderhoudNL heeft , in samenwerking met Inspectiedienst SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de OnderhoudNL Arbo-app ontwikkeld. Deze handige tool is vanaf vandaag online.



De OnderhoudNL Arbo-app biedt bedrijven en werknemers de mogelijkheid om voor iedere werkzaamheid de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te bepalen. De eerste set PBM’s die is toegevoegd aan de app, betreft de handschoenen. Op dit moment is via deze app het speciale starterspakket te bestellen met daarin vier soorten handschoenen. Op korte termijn wordt ook de mogelijkheid geboden om individuele soorten handschoenen, en andere PBM’s, te bestellen.



Hét hulpmiddel



Vorig jaar heeft een aantal bedrijven een boete in het vooruitzicht gesteld gekregen, omdat bij controle niet de handschoen werd gedragen zoals die in het VeiligheidsInformatieBlad (VIB) werd voorgeschreven. Overleg tussen OnderhoudNL en het Ministerie SZW, heeft geleid tot de nieuwe Arbo-app, die de gebruiker door middel van eenvoudige stappen vanzelf naar de juiste handschoen leidt.



Omdat de Arbo-app is ontwikkeld in overleg met de Inspectie SZW, wordt het daarmee ook hét hulpmiddel bij de handhaving.



Onderzoek blootstellingen



Voor de inhoud van de Arbo-app met betrekking tot de handbescherming, heeft het onafhankelijk bureau van arbeidshygiënisten Auxillium het onderzoek uitgevoerd naar de verschillende werkzaamheden van de schilder en de daarbij behorende blootstellingen aan de huid. Dit onderzoek heeft vervolgens geleid tot dit duidelijke overzicht voor schilders, bij welke werkzaamheden welk type handschoenen gebruikt moeten worden.



De Arbo-app is beschikbaar op : www.onderhoudnl.nl/arbo-app