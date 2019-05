Beleef de Kunstschouw 2019 in Zeeland

De 26e editie van de Kunstschouw begint op vrijdagavond 14 juni met muziek van Het Zeeuws Blaaskwintet, een ensemble van Het Zeeuws Orkest en met gedichten van Anna de Bruyckere, stadsdichteres van Middelburg. Zij zal de opening verrichten met een speciaal geschreven gedicht.



Vanaf 15 tot en met 23 juni zijn de 36 locaties dagelijks van 10 tot 17 uur geopend. Het is een route met bijzondere en onverwachte hedendaagse kunst.



Dit jaar is er vooral aandacht voor groot ruimtelijk werk dat op verscheidene buitenlocaties te bewonderen is. Maar er is meer, zoals een kunstgraanmolen, een ansjovisschuit uit de Oosterschelde, een mega speldenkussen, diverse objecten gemaakt van piepers, een vlaggenparade over het klimaat, beelden gemaakt met knaapjes en borstels, een bedreigd filosofen pad, een skelet van een gigantisch gebouw. Kortom de fantasie van de kunstenaar is onbegrensd.



Geniet van beeldhouw- en schilderkunst, glaskunst, fotografie, keramiek, een kunstproject van schoolleerlingen, kunstperformances, een poëzieroute en voorstellingen, workshops en demonstraties.



Op 23 juni is er de Dag van de Muziek, waarop vijf ensembles van Het Zeeuws Orkest op vijf locaties maar liefst 10 concerten zullen geven.



Tijdens het evenement tonen 174 kunstenaars in 11 dorpen in de Westhoek van Schouwen-Duiveland ruim 1500 kunstwerken aan ruim 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. In kerkjes, boerenschuren, hofsteden, een molen, een landgoed zijn de werken onder meer te zien.



De route voert langs ringdorpen, polders, bos en strand, waar de Oosterschelde kreeft, de Zeeuwse mosselen, de babbelaars en bolussen al klaar staan in het stralende Zeeuwse licht.



Alle informatie en de route staat in het Kunstschouw magazine dat vanaf 18 mei verkrijgbaar is bij de VVV in Zeeland en via de website http://www.kunstschouw.nl/bezoekers/magazine/



Zie ook https://www.kunstschouw.nl/ en op Facebook Kunstschouw Zeeland https://www.facebook.com/kunstschouw/



