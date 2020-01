Van Dorp waarborgt continuïteit Gebr. Van der Steen met overname

Van Dorp waarborgt continuïteit familiebedrijf Gebr. Van der Steen Bedrijven met overname



Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Gebr. Van der Steen Bedrijven, gevestigd in Berlicum en Beuningen. Gebr. Van der Steen Bedrijven is gespecialiseerd in de aanleg, het beheer en onderhoud van onder- en bovengrondse infrastructuur. Er werken momenteel circa 180 medewerkers en de omzet is circa 28 miljoen euro.



Gebr. Van der Steen Bedrijven blijft hun werkzaamheden onder de huidige bedrijfsnaam en leiding zelfstandig uitvoeren.



Bedrijfsopvolging binnen een andere familie



Doordat er geen sprake is van bedrijfsopvolging binnen de familie, is besloten om per 15 januari 2020 toe te treden tot de Van Dorp Groep. Van Dorp is ook een familiebedrijf en heeft bovendien de nodige specialiteit op het gebied van personeelsmanagement, fiscale en juridische aangelegenheden, scholing en ICT in huis.



Van Dorp was op zoek naar een verbreding van het dienstenpakket. Tot op heden is zij bezig met techniek in gebouwen áchter de meter. Maar duurzame oplossingen zijn steeds meer wijkgebonden en vinden dan ook vóór de meter plaats. Gebr. Van der Steen Bedrijven is als specialist op het gebied van de onder- en bovengrondse infrastructuur bij uitstek geschikt om deze ambitie te vervullen.



Over Van Dorp



Van Dorp is een duurzame technisch dienstverlener, met 19 vestigingen door heel Nederland. Het familiebedrijf biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties. Daarnaast heeft Van Dorp met zusterbedrijf Orange Climate 4 fabrieken die zich bezighouden met de ontwikkeling en productie van duurzame onderdelen van klimaatbeheersing voor bedrijven.