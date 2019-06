Plus IT heeft de oplossing voor het tekort aan IT-ers

Plus IT helpt de beschikbare ervaren automatiseerders weer aan een baan.



Door de (deels) geautomatiseerde selectieprocessen bij de middelgrote en grotere bedrijven worden de veelal meer dan 10 pagina’s tellende CV’s van ervaren IT-ers vaak te snel opzij gelegd.



Plus IT besteedt veel tijd aan het optimaliseren van CV’s van ervaren automatiseerders toegespitst op de vaak zeer gedetailleerde eisen en wensen van haar relaties. Na intensief overleg met de potentiele medewerker comprimeert Plus IT het CV dusdanig dat op de eerste pagina’s duidelijk blijkt dat aan de gestelde eisen en wensen wordt voldaan.



Bovendien neemt Plus IT, in de vorm van een “detavast” contract, gedurende het eerste jaar of langer, alle (vermeende) risico’s met betrekking tot functioneren en ziekte over van haar relaties. Het resultaat is een zeer tevreden klant en een zeer gemotiveerde ervaren medewerker, die niet alleen zijn eigen belang voor ogen heeft maar ook de belangen van zijn werkgever.