Intimate Audrey in Amsterdam

Na het succes in Brussel afgelopen zomer, komt de INTIMATE AUDREY tentoonstelling 'naar huis' naar Amsterdam.



BEURS VAN BERLAGE, in het historische hart van Amsterdam, verwelkomt deze veelgeprezen, tot leven gekomen biografie van Audrey Hepburn.



Van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 neem je een kijkje achter de schermen en neemt Audrey je aan de hand door haar leven als kind, echtgenote, moeder en ambassadrice.



Audrey werd geboren in Brussel en bracht haar jeugd door in Nederland. Na de oorlog keerde ze terug naar Nederland om een trofee die haar naam draagt te lanceren en te schenken aan de veteranenorganisatie van BNMO waarmee zij een hechte band had.

