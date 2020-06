Transavia schikt rechtszaak om vouchers, KLM niet

De rechtszaak welke tegen de luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia waren aangespannen, vanwege het niet terugbetalen van de vliegtickets zijn gedeeltelijk van de baan. Transavia is tot een schikking gekomen met de passagiers, KLM behoudt de mogelijkheid om zich te verweren.



Veel consumenten moeten nog geld terug krijgen van de luchtvaartmaatschappijen omdat zij de vlucht niet konden uitvoeren vanwege corona. Een groep van 110 consumenten spanden in samenwerking met claimbureau Aviclaim een rechtszaak aan om de betaling via de rechter af te dwingen.



Transavia heeft nu voor de eerste zitting van de rechter de zaak geschikt. De passagiers ontvangen allemaal het volledige ticketbedrag terug. Dit is in lijn met wat de Europese Commissie recent benadrukte, de klant heeft recht op terugbetaling van het vliegticket. Remco Kuilman, oprichter van Aviclaim is blij om te zien dat Transavia zich nu houdt aan de wet- en regelgeving.



Dat KLM de zaak laat doorlopen is opvallend. De luchtvaartmaatschappij meldde vorige week iedereen te gaan uitbetalen die graag het geld van het ticket terug wil.



In totaal hebben meer dan 7.500 passagiers zich gemeld bij het claimbureau. Aviclaim meld dat er ondertussen bij 66 verschillende luchtvaartmaatschappijen claims liggen.