Boekrelease tribe guide, van jouw talent naar gezamenlijke groei

Talent, ambitie, impact en ontwikkeling als koers van een onderneming? Een ‘tribe’ cultuur in een zakelijke, individueel ogende markt? Werken met een persoonlijke talentmanager? Stephan Persoon en Robbert van Adrichem, de directie van Agium, laten zien dat die aanpak werkt. Deze snelgroeiende financieel detacheerder loopt, als verse FD Gazelle, vaak voorop. De net verschenen ‘tribe guide’, een logboek voor persoonlijke ontwikkeling, is een nieuwe stap in die groei en ontwikkeling.







Op dinsdag 20 november jl. is aan zo’n 150 belangstellende relaties de ‘tribe guide’ gepresenteerd. Na een inhoudelijk programma met onder andere Remco Claassen is het woord aan de initiatiefnemers van het boek: Robbert en Stephan, de directie van Agium.



Wat is de aanleiding om dit boek uit te geven?



‘Organisaties veranderen continue. Verandering is daarbij eigenlijk de enige constante factor. Om niet volgend en passief te zijn, moet je zorgen dat jij die verandering bent.’ Vertelt Robbert. Stephan vervolgt: ‘Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Wat zijn mijn unieke talenten? En wat is onze gezamenlijke ambitie? Hoe bereiken we die? Wij als organisatie, maar ook wij persoonlijk hebben de ambitie om op zoveel mogelijk mensen impact te hebben. Dus vragen we aan onze nieuwe medewerkers, opdrachtgevers en ook aan jou: welke ambitie heb jij? Om deze vragen bij iedereen helder te krijgen, is de ‘tribe guide’ ontwikkeld.’



Waarom maken jullie een persoonlijk logboek?



Een gesprek met Stephan en Robbert bruist. ‘Je weet: als je een reis begint met een bestemming en een plan, arriveer je er precies op tijd met het beoogde resultaat.’ Aldus Robbert. ‘We horen vaak als we bij opdrachtgevers zijn: jullie pakken de zaken zo anders aan. Zo persoonlijk. Als iemand zich bij ons team, onze tribe, aansluit gaan we altijd uit van de juiste match. Je bent bij ons nooit een nummer. Maar we kunnen dit verhaal helaas niet aan iedereen persoonlijk komen vertellen. Of het nu aan een professional of opdrachtgever is.’



De financiële kennis en kunde is bij deze onderneming op orde. Met een persoonlijke ambitiemanager, maar ook gezamenlijke activiteiten, laat Agium zien dat ze de daad bij het woord voegen om impact te maken. Stephan: ‘Deze zomer dachten we: met een team van 150 professionals vraag je je af: hoe kunnen we onze mensen en relaties op het vlak van talent, ambitie en impact nog verder helpen. Als je inzichten, boeken die je leest en modellen en methodes kunt delen met een eigen werkboek, waarom niet?’



Wat kan ik met de ‘tribe guide’?



De ‘tribe guide’ kan de lezer gebruiken als logboek voor persoonlijke ontwikkeling. Je noteert daarin gebeurtenissen, ontdekt je talent, je ambities en de impact die je maakt. Maar wat het boek speciaal maakt, is dat je ook verbinding zoekt met anderen, de ‘tribe’, zoals Stephan en Robbert aangeven. Als je eigen ambities en die van de ander met elkaar kunt verbinden, geeft dat meer resultaat. Het is een kleurrijk boek geworden. Een boek zonder inhoudsopgave, maar met spelenderwijs te ontdekken inhoud. En ook een boek dat veel lege pagina’s biedt om zelf je eigen richting te noteren en terug te lezen.



Robbert: ‘Zie het als een ontdekkingsreis die je verdere koers uitzet. Ik zou willen zeggen tegen de lezers: vul het boek in, lees de andere boeken die ons inspireren, formuleer en realiseer jouw missie en ambities. Stephan vult aan: ‘verwonder je en leid jezelf door de ‘tribe guide’. En maak hem uiteindelijk net zo uniek als jezelf.’ Waarna Robbert lachend eindigt: ‘O ja, en geniet van het uitzicht op de weg ernaartoe.’



Waar is de tribe guide verkrijgbaar?



De tribe guide is verkrijgbaar via www.managementboek.nl, bij Agium en on- en offline bij de betere boekhandels. Op dinsdag 27 november a.s. tussen 16:00 en 18:00 uur zijn de auteurs aanwezig bij Boekhandel Paagman in Delft voor een signeersessie. Inclusief drinks & bites. Als je interesse hebt, neem gerust contact op met Agium. Ze helpen je graag verder.