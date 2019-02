Nooit meer rugklachten? Nederlandse startup lanceert de re-mind

De Nederlandse healthcare startup Remindlife lanceert samen met de Vereniging voor Oefentherapeuten (VvOCM) de re-mind: een slim apparaatje dat je helpt je houding structureel te verbeteren.



Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben er last van: nek- en rugklachten. Het zorgt niet alleen voor verzuim bij werken, maar belemmert mensen ook in het dagelijks leven. Een goede, ontspannen lichaamshouding is een voorwaarde voor verbetering, maar blijkt in de praktijk lastig aan te leren. We willen wel, maar vergeten er gedurende de dag aan te denken, waardoor de nieuwe houding niet ‘inslijt’.



Willen wordt kunnen



Met dit probleem in het achterhoofd werd de re-mind ontworpen, met als motto: “willen wordt kunnen”. De re-mind helpt je steeds je houding te corrigeren door een licht trilsignaal te geven. Het is een heel klein apparaatje dat je makkelijk bij je draagt.



“Het was mijn doel de re-mind zo te maken dat het niet alleen makkelijk in het gebruik is, maar vooral effectief. Met de re-mind corrigeer je vele malen per uur je houding, terwijl je dat anders maar een paar maal per dag zou doen. Na meer dan 80 prototypes succesvol met gebruikers getest te hebben is nu de eerste officiële serie geproduceerd.” vertelt Steven Streefkerk, oprichter van Remindlife. “De samenwerking met de VvOCM is erg belangrijk voor ons. Het geeft aan dat de re-mind echt een oplossing biedt voor mensen met nek- en rugklachten.”



Vereniging van Oefentherapeuten



“De eenvoud van de oplossing die de re-mind biedt sprak me direct aan” zegt Viola Zegers, directeur van de VvOCM. “Het draagt bij aan duurzame gedragsverandering en past daarmee goed bij de werkwijze van de oefentherapeut.”



Meer informatie



Meer informatie over de re-mind is te vinden op www.mijnremind.nl.