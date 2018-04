Doutzen Kroes reikt Future For Nature prijs uit op 20 april in Arnhem

Op 20 april 2018 ontvangen drie jonge, veelbelovende, internationale natuurbeschermers kde Future For Nature Awards uit handen van eregast Doutzen Kroes. Naast de award ontvangen zij ieder 50.000 euro om hun werk voort te zetten. De winnaars werken aan actuele, cruciale thema’s in de internationale natuurbescherming.



Adam Miller (27), Trang Nguyen (27) en Geraldine Werhahn (33) zijn de winnaars van de Future fro Nature Awards 2018. Deze bijzondere individuen zetten zich grenzeloos en soms met gevaar voor zichzelf en hun collega’s in voor natuurbescherming wereldwijd. Allemaal werken zij actief aan het verbeteren van de relatie tussen lokale gemeenschappen en de natuur, en met hun innovatieve aanpak weten ze mensen die eerder de natuur bedreigden te motiveren om diezelfde natuur te beschermen.



Eregast Doutzen Kroes



De awards worden dit jaar uitgereikt door supermodel Doutzen Kroes. Doutzen zette zich eerder in voor natuurbescherming met haar succesvolle campagne #KnotOnMyPlanet, waar ze aandacht vraagt voor de olifantenstroperij en strijdt tegen illegale ivoorhandel. Doutzen treedt hiermee in de voetsporen van voorgaande eregasten als zoals David Attenborough, Jane Goodall en Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.



De winnaars van 2018



Adam Miller (27) komt oorspronkelijk uit de VS, maar heeft in Borneo, Indonesië, de lokale NGO Planet Indonesia opgericht. Adam slaagt er niet alleen in om de illegale handel in (zang)vogels uit het regenwoud in kaart brengen – en in enkele gevallen ook bestraft te krijgen - maar is ook actief betrokken bij herbebossing projecten en het opzetten van patrouillerende rangerteams. Door Adam zijn inspanningen kunnen orang-oetans via de door hem herstelde bosgebieden zich weer van het ene naar het andere deel van het regenwoud verplaatsen. Daarnaast werkt Adam actief met lokale gemeenschappen, om illegale vogelhandelaren te bekeren naar vogelbeschermers en het openen van nieuwe vogelwinkels strafbaar te maken.



Trang Nguyen (27) is een jonge Vietnamese vrouw, die de wereld van illegale handel in bedreigde diersoorten probeert te tackelen door bewustwording bij de Vietnamese en Cambodjaanse jeugd teweeg te brengen, waarvoor ze de NGO WildAct heeft opgericht. Zuidoost-Azië is nog steeds de grootste importeur van producten van illegaal gestroopte dieren, voornamelijk uit Afrika, wat de neushoorn en olifant met uitsterven bedreigt. Over de afzetmarkt in Azië is nog weinig bekend, maar Trang slaagt er in om de illegale keten van stroper tot consument in kaart te brengen en zodoende actief te bestrijden.



Geraldine Werhahn heeft haar thuisland Zwitserland verlaten om in het onherbergzame Tibet te werken met de unieke en schuwe Himalaya wolf. Over deze wolvensoort is nog weinig bekend, en Geraldine probeert met het door haar opgezette Himalayan Wolves Project zowel de evolutionaire ontwikkeling als het leefgebied van de soort in kaart te brengen. Door haar onderzoek, zijn diverse diersoorten herontdekt, waarvan verwacht werd dat ze lokaal waren uitgestorven. Geraldine slaagt er in door middel van educatie en voorlichting het imago en het begrip voor dit bijzondere roofdier bij lokale gemeenschappen te verbeteren.



Future For Nature



Stichting Future For Nature steunt sinds 2008 inmiddels 30 succesvolle natuurbeschermers over de hele wereld, die met passie èn resultaat werken aan hun natuurbeschermingsprojecten. FFN wil hen niet alleen een financiële impuls geven, maar ook een platform bieden om hun werk onder de aandacht te brengen en om een kennisnetwerk op te bouwen.



Vorig jaar is de prijs uitgereikt in het bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander. De prijs is eerdere jaren uitgereikt door een geweldige lijst van eregasten zoals Sir David Attenborough, Jane Goodall en Frans de Waal.



De hoofdsponsors van de Stichting Future For Nature zijn Nationale Postcode Loterij, Africa’s Eden, Neele-Vat Logistics en Koninklijke Burgers’ Zoo.



Commentaar:



De in dit persbericht genoemde Future For Nature Award winnaars van 2018 zullen allemaal aanwezig zijn in Nederland van 17 tot en met 20 april 2018 en zijn beschikbaar voor interviews. Dit geldt ook voor wildlife-documentairemaker en BBC-presentatrice Saba Douglas-Hamilton, woonachtig in Kenia, die de show zal presenteren.