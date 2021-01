'Blue Monday door lockdown somberder dan ooit'

Dit is een expertquote van Renske Visscher van IVN, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Blue Monday: dit kun je kijken | ANP



Komende maandag is het Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Ieder jaar is dit al een periode waarin meer mensen in een sombere gemoedstoestand verkeren, maar door de lockdown voelt het dit jaar voor veel mensen wellicht nog zwaarder. Daarom is het juist belangrijk om op deze Blue Monday naar buiten te gaan en de natuur op te zoeken: maak van Blue Monday Green Monday!



De onderzoeken, die aantonen hoe goed het voor je lichamelijke, maar ook je mentale gezondheid is om buiten te zijn, in de natuur, zijn inmiddels zo talrijk dat we er niet meer omheen kunnen. Maar voor wie kampt met depressieve klachten is ‘ga lekker naar buiten’ makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens het Trimbos Instituut krijgt één op de vijf volwassenen ooit in zijn of haar leven met een depressie te maken. Voor deze mensen is het erg moeilijk zelf actie te ondernemen en uit bed of van de bank te komen, laat staan om buiten de kou in te gaan.



Als IVN Natuureducatie roepen we daarom mensen die zich wel fit voelen op om mensen die minder lekker in hun vel zitten uit te nodigen om op Blue Monday mee naar buiten te gaan. Je hoeft niet ver weg te gaan; ook om de hoek kun je van alles doen. Je kunt denken aan het lopen van een wandelroute, afval opruimen of gewoon iets simpels als stoeptegelplantjes zoeken.



Het zou mooi zijn als dit naar buiten gaan na Blue Monday ook een vervolg zou krijgen. Wij pleiten daarom heel erg voor ‘sociaal groen’: samen met andere mensen actief met de natuur aan de slag gaan. Dat kan variëren van een gemeenschappelijke moestuin tot bijdragen aan natuurherstel in een nationaal park.



Ondanks allerlei onderzoeken is er in de geestelijke gezondheidszorg altijd nog relatief weinig aandacht voor de natuur en het buiten zijn als bron van gezondheid. Zonde, want ook preventief kan de natuur echt een steentje bijdragen.



Renske Visscher is regiodirecteur van IVN Natuureducatie en portefeuillehouder Natuur en Gezondheid.