Tuinbouw als Tussenjaar biedt jongeren werkervaring en perspectief

Het nemen van een tussenjaar wint snel aan populariteit onder scholieren van 17 tot 20 jaar. Een artikel in de Volkskrant van begin augustus spreekt van 6,7% in 2008 en 10,5% in 2018, een lijn die de laatste jaren verder stijgt. Veel jongeren kiezen voor een jaartje in het buitenland, maar een mogelijkheid is ook om die tijd door te brengen in de glastuinbouw. Dat is de insteek van het project Tuinbouw als Tussenjaar.



“Werkervaring opdoen, ontdekken waar je interesses liggen en vooral ook de veelzijdigheid van de glastuinbouw ervaren, dat kan veel jongeren een interessant perspectief bieden”, zo is de ervaring van tomatenteler Ted Duijvestijn uit Pijnacker. Op het innovatieve tuinbouwbedrijf van de broers Duijvestijn werken meerdere jongeren in het kader van Tuinbouw als Tussenjaar.



Boeiende werkomgeving



“Veel jongeren zijn nog zoekende. Wij kunnen ze helpen in hun zoektocht naar een opleiding en baan die bij ze past. Interne begeleiding is daarbij erg belangrijk. Niet alleen om de jeugd structuur te bieden en voor te bereiden op een studie of werkzaam leven, maar ook om de diverse facetten van de glastuinbouw onder de aandacht te brengen”, geeft Duijvestijn aan.



De 22-jarige Otis uit Delft heeft dat ook zo ervaren. Zijn eerste kennismaking met de glastuinbouw vond hij fascinerend. “Natuur vond ik altijd al boeiend. De hommels in de kas hadden meteen mijn belangstelling, maar ook mijn interesse voor techniek maakt het tot een boeiende werkomgeving. Bovendien heb ik het erg naar mijn zin binnen het bedrijf. Ik bouw hier mooie vriendschappen op.”



Belang glastuinbouw uitdragen



Voor Ted Duijvestijn was dat aanleiding om Otis te bewegen de stap naar fase 2 te maken: een opleiding. “Hij is gemotiveerd en heeft potentie, dus als hij zijn carrière wil starten binnen ons bedrijf dan sta ik daar uiteraard voor open. Ze moeten het wel zelf regelen uiteraard.” De jonge Delftenaar ging actief op zoek en heeft een passende opleiding gevonden, waarmee hij op 1 september start. Het is een tweejarige BBL-opleiding waarbij studie wordt gecombineerd met werken bij Duijvestijn.



Volgens Ted Duijvestijn is het van belang dat de glastuinbouw het mooie en veelzijdige verhaal van de sector blijft uitdragen. “Zeker in coronatijd - nu jongeren toch wat minder bewegingsvrijheid hebben - kunnen wij onze maatschappelijke rol extra belichten.”



En Otis? “Ik wil vooral gezond blijven en uiteraard stappen zetten in mijn maatschappelijke ontwikkeling. Ik heb diverse baantjes gehad afgelopen jaren, maar de glastuinbouw bevalt me het beste. We gaan het zien.”



