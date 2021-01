Schoonmakend Nederland: Vergeet de schoonmakers in de zorg niet!



Nu het vaccineren tegen Covid-19 op het punt van beginnen staat in Nederland, waarschuwt Schoonmakend Nederland om de schoonmakers in de zorg niet wéér te vergeten. ‘Nadat zorgschoonmakers bij het aanvragen van de zorgbonus van 1000 euro netto onterecht voor een aanzienlijk deel niet zijn meegenomen, worden ze wederom vergeten. Nu bij het vaccineren tegen Covid-19’, aldus Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland. Adema roept daarom de Tweede Kamer op om ook schoonmakers expliciet voorrang te verlenen bij het verkrijgen van de vaccinaties.



Schoonmakend Nederland vraagt aandacht voor een zorgvuldige vaccinatie-aanpak, waarbij iedere medewerker in de frontlinie wordt gevaccineerd; dus ook de schoonmakers in de zorg. Het personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen staat vooraan in de rij voor het verkrijgen van de eerste vaccinaties tegen Covid-19 in Nederland. Hierover zegt Adema: ‘We onderschrijven dit ook. Maar niet alleen het zorgpersoneel, maar ook de zorgschoonmakers lopen grote risico’s. De schoonmakers maken bijvoorbeeld de Covid-afdelingen schoon, zorgen voor een schone IC en stellen het zorgpersoneel in staat om veilig hun werk te doen. Hierbij lopen de schoonmakers een groot risico om het virus op te lopen. Alleen al hierom zouden zij bij de eerste beroepsgroepen moeten horen die ingeënt worden.’



Dezelfde afdeling



Hiernaast vraagt Adema zich af hoe het staat met de veiligheid van de schoonmakers en hun (werk)omgeving, wanneer al het andere zorgpersoneel om hen heen wel gevaccineerd is: ‘Zorgpersoneel en zorgschoonmakers werken op dezelfde afdelingen, dan kan het toch niet zo zijn dat de één wel is ingeënt, maar de ander niet? Hoe veilig is dit en wat voor effect heeft dit op het terugdringen van het virus? Hier dreigt de continuïteit van de zorg en het belang van de schoonmaker wederom in het gedrag te komen. Vandaar onze oproep. Juist nu’.



Geen zorgbonus



‘Het is nodig om aandacht te blijven vragen voor de positie van zorgschoonmakers. Ze dreigen nu weer te worden vergeten, nadat een aantal zorginstellingen ook al geen zorgbonus voor de schoonmakers hebben aangevraagd. Dit vanwege administratieve rompslomp of simpelweg te veel werk. Het kan toch niet zo zijn, dat de schoonmakers, terwijl ze er recht op hebben, er zelf achteraan moeten gaan?’, sluit Adema af; ‘Schoonmakers vormen immers de basis van de continuïteit van de zorg in Nederland.’



Schoonmakend Nederland



Schoonmakend Nederland, voorheen OSB, is al 40 jaar de brancheorganisatie voor de professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven.