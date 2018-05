In het Nationaal Onderwijsmuseum is de tentoonstelling ‘Van het Naadje en de Kous – handwerken op school’ nog tot en met 27 mei te zien. De laatste dag van de tentoonstelling sluit het museum feestelijk af met inloop-workshops en een modeshow met de nieuwste collectie van de Dordtse modeontwerpster Arniko Knobbe.



Workshops en activiteiten



Gedurende de looptijd van de tentoonstelling waren er diverse handwerk- naai en breiworkshops te volgen en organiseerde het Onderwijsmuseum een Vintage Meetup. Op zaterdag 26 mei is de allerlaatste workshop waarbij je een sleutelhoesje kunt leren haken door handwerkexpert Lisanne Multem.



Feestelijke afsluiting



Op zondag 27 mei is de tentoonstelling Van het Naadje en de Kous – handwerken op school voor het laatst te zien. Deze dag zijn er inloopworkshops aan de grote handwerktafel in de tentoonstellingsruimte en is er om 15.00 en om 16.00 uur een live modeshow te zien. De Dordtse modeontwerpster Arniko Knobbe toont haar nieuwste collectie op de catwalk in het museum.







-Workshop Leer een sleutelhoesje haken - Lisanne Multem zaterdag 26 mei 2017, 11.30 – 13.00 uur. Info en aanmelden zie www.onderwijsmuseum.nl



-Feestelijke afsluiting tentoonstelling Van het Naadje en de Kous, zondag 27 mei 11.00 – 17.00 uur Doorlopend muziek en activiteiten. Modeshow om 15.00 en 16.00 uur. De activiteiten zijn gratis in combinatie met een entreebewijs voor het museum.









Locatie:



Nationaal Onderwijsmuseum



Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht



www.onderwijsmuseum.nl