Alliander neemt na 100 jaar afscheid van vestiging in Amsterdam

Netwerkbedrijf Alliander verlaat in 2023 haar bedrijfspand aan de Spaklerweg in Amsterdam. Het moederbedrijf van onder meer netbeheerder Liander verhuist haar hoofdstedelijke vestiging naar het bedrijfsterrein Sloterdijk III. De verhuizing is een historische gebeurtenis, omdat het bedrijf en haar rechtsvoorgangers ruim 100 jaar gevestigd waren aan de Spaklerweg.



De vestiging aan de Spaklerweg doet dienst als regiokantoor en is daarnaast gericht op de uitvoerende werkzaamheden. Er is een grote werkplaats, er zijn meerdere magazijnen evenals een milieustraat voor restproducten. De erfpacht van de vestiging loopt af in 2025. Deze kan niet worden verlengd omdat de gemeente andere plannen met de grond heeft. Daarom heeft Alliander in goed overleg met de gemeente Amsterdam gezocht naar een nieuwe locatie om een vestiging te realiseren. De keuze is gevallen op een kavel in het gebied Sloterdijk III. De grond is inmiddels aangekocht en via een aanbestedingsproces is De Zwarte Hond geselecteerd als architect. Het komende jaar wordt gebruikt om het vergunnings- en ontwerptraject te doorlopen. De start van de bouw staat gepland voor medio 2021. De daadwerkelijke verhuizing staat op de rol voor het eerste kwartaal van 2023.



Geschiedenis



De geschiedenis van Alliander en haar rechtsvoorgangers aan de Spaklerweg gaat ruim honderd jaar terug tot de bouw van de Zuidergasfabriek. In die tijd liep het bedrijfsterrein tot aan de Amstel en was het vele malen groter dan het nu is. In de tijd van het Gemeentelijk Energiebedrijf Amsterdam werd het terrein gesaneerd en maakte het plaats voor het hoofdkantoor. Na de splitsing tussen Alliander en Nuon in 2009, waarbij energielevering en netbeheer werden gescheiden, werd het hoofdkantoor van Alliander verplaatst naar Arnhem. Sinds die tijd heeft de vestiging op de Spaklerweg een regiofunctie.