Essent en LuxImprove verlichten samen energierekening ondernemers

Essent en Luximprove slaan handen ineen bij verlichten energierekening ondernemers



Kruiningen - Ledverlichtingspecialist LuxImprove uit Kruiningen is door Essent als servicepartner geselecteerd om energieverspilling bij ondernemers tegen te gaan. De samenwerking past in de strategie van zowel Essent als ook LuxImprove om ondernemers een compleet pakket van diensten en producten aan te bieden die energie helpen besparen.



Essent kan haar zakelijke klanten in de Benelux nu van dienst zijn met onder andere een professioneel lichtadvies en lichtplan voor zowel vervangings- als nieuwbouwprojecten. LuxImprove neemt het gehele traject uit handen van advies tot oplevering. Via de Klimaatroute, onderdeel van Essent, worden jaarlijkse vele duizenden ondernemers bezocht om ze te helpen bij het doorvoeren van energiebesparingen. De te nemen maatregelen kunnen vervolgens via verschillende servicepartners afgenomen worden waarbij LuxImprove nu de verlichtingspartner is.



Hans Verhoeven, directeur Essent Zakelijk: “Het bedrijfsleven moet de aankomende jaren energie besparen om bij te dragen om de doelen uit het Energieakkoord te halen. Minister Wiebes gaat daar op handhaven. De expertise van LuxImprove helpt ondernemers de juiste keuze te maken bij het besparen van energie op hun verlichting. Voor ons was de merkonafhankelijke positie en mogelijkheid tot totaalontzorging van LuxImprove een belangrijke factor in de selectie. We willen dat onze klanten een ongekleurd advies krijgen waarbij prijs en kwaliteit hand in hand gaan. LuxImprove heeft alles in huis om een ondernemer van begin tot eind te ontzorgen.”



“Er zijn op de zakelijke markt veel aanbieders van ledverlichting. Het is moeilijk om de juiste keuzes te maken” stelt Bas van den Brenk, directeur van Klimaatroute. “LuxImprove heeft in die zin een unieke positie. De klant krijgt een professioneel advies waarbij hij kan kiezen uit een zeer breed pakket aan verlichtingsoplossingen passend bij zijn budget. Ook de mogelijkheid om verlichting te huren of te leasen biedt kansen voor ondernemers.’’



Joran de Witte, Commercieel Directeur van LuxImprove: “Wij zijn trots dat Essent als één van de marktleiders in de zakelijke energiemarkt, ons bedrijf heeft geselecteerd als hun servicepartner voor verlichtingsoplossingen. Deze samenwerking biedt ook kansen voor ons landelijke netwerk aan installatiepartners. In deze samenwerking doet elke schakel waar hij goed in is en worden ondernemers volledig ontzorgd, dat is wel uniek te noemen.’’



Achtergrond informatie Essent

Essent Zakelijk levert producten en diensten aan het bedrijfsleven. Het energiebedrijf inspireert ondernemers pro-actief met ideeën en nieuwe oplossingen waarmee ze slimmer met energie kunnen omgaan, nu en in de toekomst Zo levert Essent Zakelijk een positieve bijdrage aan het creëren van een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties, Met de levering van groene stroom uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon werkt het bedrijf samen met het bedrijfsleven aan een duurzamere wereld. Met diensten zoals de EnergieFitScan stelt Essent Zakelijk ondernemers in staat om duurzamer te ondernemen en kosten te besparen. https://www.essent.nl/



Achtergrondinformatie LuxImprove

LuxImprove is dé led-verlichtingspartner van vele bedrijven binnen de Benelux. Met een team van kundige lichtspecialisten, noodverlichtingsexperts en “licht-enthousiasten” biedt LuxImprove naast het leveren van led verlichting nog vele andere diensten die leiden tot een verlichtingsadvies op maat. Uiteraard rekening houdend met de wensen en het budget.



Vanuit een merkonafhankelijke positie en met een wereldwijd fabrikantennetwerk kan LuxImprove een totaaloplossing bieden voor elk verlichtingsvraagstuk. LuxImprove’s klanten bestaan met name uit elektrotechnische installatiebedrijven, lichtspeciaalzaken en duurzame ondernemers. https://www.luximprove.com/nl