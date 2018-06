Soesterberg Luchtvaartdagen bij het Nationaal Militair Museum

Op 25 & 26 augustus a.s. vinden de Soesterberg Luchtvaartdagen plaats bij het Nationaal Militair Museum (NMM) op Park Vliegbasis Soesterberg. Dit weekend zijn er tal van activiteiten die in het teken staan van luchtvaart. Unieke vliegtuigen en straaljagers, waaronder de F-4 Phantom, worden uit het depot gehaald en voor het publiek tentoongesteld.



Luchtvaartdagen



Meer dan 20 vliegtuigen worden buiten opgesteld en kunnen van zeer dichtbij door publiek worden bekeken. Ook zijn er diverse cockpits waarin het publiek plaats kan nemen. Zó dichtbij kwam je nog nooit! Zowel binnen als buiten zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Verlies je in de romantiek van het vliegen tijdens de theatervoorstelling van het Flying Circus of waan je een echte F-16 vlieger in een van de vliegsimulatoren van de Luchtmacht.



Soesterberg Flight Event



Oorspronkelijk zou er in dit weekend ook gevlogen worden met historische vliegtuigen. Met het Utrechts Landschap, eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg, hebben we hierover geen overeenstemming kunnen bereiken.



Tickets



De ticketverkoop voor de Soesterberg Luchtvaartdagen start binnenkort. De mensen die al een ticket voor het Soesterberg Flight Event hebben aangeschaft, krijgen deze week allemaal persoonlijk bericht.



