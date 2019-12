John de Rooy versterkt SURPLUS, experts in arbeidsconflict en ontslag

John de Rooy versterkt SURPLUS, Experts in Arbeidsconflict- en ontslagbemiddeling



Uithoorn, 2 december 2019 - Per 1 december 2019, verwelkomen wij John de Rooy als partner in onze gelederen. Met John de Rooy komt een bekend gezicht uit de vastgoed en Facility Management sector aan boord bij SURPLUS Met bijna 20 jaar directie ervaring bij grote internationale bedrijven, aangevuld met vele jaren vakbonds-,HRM- en onderhandelingservaring een aanwinst voor SURPLUS.



John de Rooy versterkt de SURPLUS–gelederen

Als partner van SURPLUS komt John in een sturende positie van het innovatieve SURPLUS, dat 26 jaar in haar marktniche succesvol is.



Ronald Urlus: “John is een ervaren rot in General- en HR-management en het aansturen van personeelsverhoudingen. Ook heeft John zijn sporen verdiend in het laten groeien van organisaties. John is de daarmee de ideale aanvulling van ons team.”



John de Rooy: “Ik ben enthousiast over de unieke strategie en aanpak van SURPLUS. Persoonlijke belangenbehartiging van topniveau. Deze verbindt pragmatiek met goed overleg en is uiterst effectief gebleken. De kennis en ervaring is van het hoogst beschikbare niveau. Met de toenemende marktvraag om support is SURPLUS toe aan haar volgende stap in haar propositie. Ik zie ernaar uit mijn bijdrage daaraan te gaan leveren”.



SURPLUS, experts in arbeidsconflict- en ontslagbemiddeling.

SURPLUS staat professionals op management- en directieniveau bij in acute conflict en/of ontslagsituaties. Met een unieke persoonlijke aanpak onderscheidt SURPLUS zich van de juridische benadering en biedt haar diensten ‘no cure no pay’ aan.



Sinds 1993 realiseert SURPLUS een succesrate van 99% en de klanten beoordelen resultaten van SURPLUS gemiddeld met cijfer 9.





SURPLUS

Experts in arbeidsconflict- en ontslagbemiddeling

https://www.surplus.eu