National Health Service grote order voor Whisperpower

De mobiele gezondheidscentra van National Health Service in Engeland krijgen hun stroom voortaan van de eco-vriendelijke powersystemen van WhisperPower. Het hightechbedrijf uit Drachten heeft hiervoor een order ter waarde van 1 miljoen euro in de wacht gesleept.



Maar liefst 30 trailers, onder andere ingezet als mobiel gezondheidscentrum voor borstkankeronderzoek, krijgen de nieuwe WhisperPower Hybride Technologie. ‘Waar voorheen grote dieselgeneratoren continue moesten draaien, wekt dit systeem nu met zonnepanelen de benodigde elektriciteit op’, legt Roel ter Heide uit. Hij is eigenaar/directeur van WhisperPower en gelooft in hybridetechnologie als noodzakelijke tussenstap naar een fossielvrije wereld. Een kleine, stille en ultrazuinige dieselgenerator vormt daarom de back-up voor als de zonopbrengst onvoldoende is. ‘In de winter en het voorjaar worden de accu’s geladen door onze fluistersets die, met minimale emissie volgens de strenge Europese Stage V-norm, hun werk doen.’ Zo levert dit systeem niet alleen een CO2-reductie van 75 procent op, maar halveert het ook de operationele kosten. ‘En het mooiste is dat er altijd gegarandeerd stroom voor handen is om medisch onderzoek te kunnen doen’, aldus Ter Heide.



Onderscheidend



Het systeem bestaat uit een solar-lithium omvormer van 7 - 32 kVA vermogen, gekoppeld aan een accu die, als de zonopbrengst onvoldoende is, geladen wordt door een zeer efficiënte kleine dieselgenerator. Deze generator is fossiel-brandstofneutraal en voorziet allerlei apparaten van 230 V of 3 x 380 V van stroom. Daarnaast zorgt de snellader dat de laagspanningsaccu’ s (24 of 48 VDC) vliegensvlug worden herladen. ‘We hebben veel tijd en geld geïnvesteerd om deze hybridetechniek te ontwikkelen. Met name de ontwikkeling van de hoog vermogen omvormers was erg kostbaar, net als het probleemloos laten werken van grote lithium accupakketten.’ Het resultaat mag er zijn. Nationaal en internationaal kan WhisperPower het systeem nu in grote volumes aanbieden. Naast Engeland ziet Ter Heide vooral kansen in Duitsland. ‘Daar is de dieselmotor volledig uit de gratie.’



Service en groei



De komende maanden produceert WhisperPower de systemen in Drachten. Volgend jaar april worden de eerste exemplaren naar Engeland verscheept. Daar bouwt Lynton Trailers, gevestigd in Hadfield, Glossop (UK), de nieuwe mobiele gezondheidscentra. Voor service en support is WhisperPower UK Ltd opgericht. Een volle dochteronderneming van WhisperPower BV en gevestigd in Sheffield. Ter Heide: ‘Van hieruit gaan we niet alleen een succes maken van deze opdracht, maar ook verdere groei in Engeland realiseren’.



Over WhisperPower



WhisperPower is specialist in de beste, meest duurzame en meest efficiënte elektrische systeemoplossingen voor vaartuigen, jachten, voertuigen, huizen en objecten zonder elektrische aansluitingen. Door slimme combinaties van dieselpower met vermogenselektronica en accutechniek doen de WhisperPower generatoren en elektrische systemen onverstoorbaar, onhoorbaar en trillingvrij hun werk. Onder de moeilijkste omstandigheden. Het leveringsprogramma bestrijkt een vermogens range van 500 watt tot 500 KW.