TMC project 3BEAM op Internationaal Lichtkunst Festival GLOW Eindhoven

3BEAM, een lichtproject van een groep TMC Employeneurs is te zien op het Internationale Lichtkunst Festival GLOW 2018 in Eindhoven. 3BEAM is een artistiek en interactief concept waarin lichtkunst en technologie samengebracht zijn in een unieke ervaring. Aan de hand van de projecties van de drie basiskleuren van licht kan het publiek zelf een eigen projectie creëren van kleuren en vormen. GLOW vindt plaats van 10 tot en met 17 november 2018 en is gratis toegankelijk. “We hebben op GLOW nog niet eerder een project als 3BEAM gezien. De unieke samenwerking met de technici van TMC en de lichtprojectie in verschillende kleuren met interactie van het publiek om lichtkunst te creëren zijn redenen geweest om 3BEAM te kiezen”, vertelt Ronald Ramakers, directeur GLOW. “De belevingsfactor van licht en techniek is voor ons festival heel belangrijk. Dat er een verhaal zit achter een installatie. Daarnaast willen we een festival zijn met installaties van hoge kwaliteit. We zien TMC als een partner waarmee we de komende jaren kunnen samenwerken. GLOW staat voor innovatie in techniek en lichtkunst. Binnen TMC is er enorm veel technische kennis en expertise aanwezig. Kunstenaars hebben dat niveau bij lange na niet. Dus door die twee bij elkaar te brengen hopen we lichtkunst naar een hoger niveau te kunnen brengen.” Over 3BEAM Het uitgangspunt van 3BEAM is dat licht uit drie primaire componenten bestaat: rood, groen en blauw. Door licht in deze drie kleuren op te splitsen en te projecteren in combinatie met slimme technologie en camera’s, is het mogelijk om unieke projecties te maken. 3BEAM wil het publiek uitdagen hun creativiteit aan te spreken, te spelen met hun schaduw en het licht om zo zelf onderdeel te zijn van de lichtkunst. Grensoverschrijdend Het idee voor 3BEAM ontstond tijdens een van de vele pizzasessies bij TMC. Een belangrijke pijler binnen TMC is dat technische professionals de mogelijkheid hebben om hun eigen innovatieve ideeën te realiseren. Dit kunnen zij in hun eigen tijd doen binnen het TMC Entrepreneurial Lab. “Dit is een omgeving waarin we letterlijk en figuurlijk speelruimte geven en multidisciplinaire samenwerking stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat we technische professionals daarmee motiveren om grensoverschrijdend te denken en ondernemerschap te ontwikkelen. Die vaardigheden maken dat zij zich onderscheiden van andere techneuten”, licht Ronald van Gerwen, CEO TMC Nederland, toe. “Mooi dat een organisatie als GLOW dit ook zo ervaart. Bij kunst denk je wellicht niet snel aan techniek. Maar techniek is overal om ons heen. Een project als 3BEAM en samenwerking met GLOW passen daarom dus helemaal bij TMC.”

Over GLOW

GLOW is een gratis te bezoeken lichtkunstfestival in Eindhoven dat ieder jaar in november plaatsvindt. Dit jaar voor de 13e keer met zo’n 35 lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland. De lichtkunstprojecten zijn met elkaar verbonden via een looproute. Het onderscheidend vermogen van GLOW ligt in de ambitie dat er elk jaar lichtkunst wordt gecreëerd, waarbij de focus ligt op vernieuwing en talentontwikkeling. Naast de grote internationale lichtkunstenaars maakt GLOW ruimte voor innovatieve en unieke projecten van eigen bodem.



Het thema voor 2018 is Shadows & Light: "Every picture has its shadows. And it has some source of light. Blindness, blindness and sight". (Joni Mitchell)



TMC | PEOPLE DRIVE TECHNOLOGY



MENSEN ZIJN DE MOTOR ACHTER TECHNOLOGIE

TMC is een uniek gezelschap van technische professionals die ondernemingsgezind, vakbekwaam en bijna zelfstandig te werk gaan. Ons model voor Employeneurship is ongeëvenaard en biedt deskundigen met allerlei achtergronden zowel de voordelen van een vast dienstverband als de mogelijkheden van het ondernemerschap. Dit zorgt voor een uitdagende, stimulerende omgeving.



EMPLOYENEURSHIP

De term Employeneurship klinkt misschien onbekend. Dat komt omdat wij de bedenkers zijn. Het is meer dan een woord, het is een werkwijze, een paradigma zelfs. Bij Employeneurship denk en handel je in principe als een ondernemer, maar vanuit de veilige positie van een werknemer. Het is echter in de eerste plaats een manier om voortdurend in ontwikkeling te blijven en het biedt vele kansen.



WERELDWIJD INVLOED

We zijn een echte internationale organisatie met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Italië, Zweden, Dubai en Canada. Onze invloed en denkwijze reiken echter nog veel verder, onze projecten en onze klanten zijn overal te vinden. Van de mijnen in Madagaskar tot hightechfabrikanten in China; onze Employeneurs voelen zich overal thuis. De langlopende en sterke relaties met onze klanten beginnen vaak met de vraag om capaciteit: een flexibele oplossing voor een dringend probleem. Daarnaast staan we hen terzijde met onze kennis, ons rijke netwerk en onverdeelde aandacht. Zo wordt een urgente vraag het begin van een dialoog over het belang van flexibiliteit in je langetermijnstrategie.



