Onderwijsgoeroe opent 3e privéschool in Utrecht

Succesvol EuroCollege reageert op vraag naar goed opgeleid personeel



ROTTERDAM/UTRECHT – Onderwijsgoeroe Edu van de Walle opent op 1 augustus een derde vestiging van zijn succesvolle EuroCollege in Utrecht. Hiermee komt hij tegemoet aan de groeiende vraag naar goed opgeleid personeel van ondernemers en bedrijven in Nederland.



Na Utrecht wil Van de Walle uitbreiden in Eindhoven en Antwerpen. De privéschool voor versnelde mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van international business & ondernemen, finance, hotelmanagement, evenementen management en toerisme heeft al jaren het hoogste slagingspercentage van Nederland. Van de hbo-studenten slaagt 80 procent binnen drie jaar. Op het mbo behaalt 95 procent binnen twee jaar zijn diploma.



Van de Walle nam EuroCollege in 1998 over om zijn visie op onderwijs te kunnen implementeren. Zijn concept gaat uit van kleinschalige scholen, waar studenten persoonlijke aandacht krijgen en een-op-een gecoacht worden. De focus ligt op mindset, discipline en doelgericht hard werken. De docenten zijn succesvolle ondernemers of managers. Studenten doen theoriekennis op uit boeken, maar leren daarnaast veel in de praktijk. Ze gaan meerdere keren op stage, ook in het buitenland. Studenten van EuroCollege zijn daardoor zeer gewild in het bedrijfsleven en vinden snel een baan.



Van de Walle kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws met zijn visie. Hij gruwt van het gebruik van computers, iPad of laptops tijdens lessen in de klas. In 2013 waste hij op televisie bij Pauw en Witteman Maurice de Hond stevig de oren over diens iPad-scholen. Die zijn inmiddels ter ziele. In de Volkskrant noemde hij het overleveren van studenten aan computers ‘crimineel’ en in het AD mocht hij uitleggen waarom dyslexie op EuroCollege niet bestaat. ,,Veel scholen in Nederland hebben te maken met lesuitval, leerlingenuitval en overspannen docenten. Er wordt niet meer uit boeken gewerkt en vooral jongens die zelfstandig moeten werken vallen uit. Wij focussen op discipline, bieden meer structuur. Bij ons worden studenten echt opgeleid en gevormd. Daardoor zijn ze in het bedrijfsleven op een hoog niveau inzetbaar,” zegt Van de Walle.



Nadat zijn formule op het eerste EuroCollege in Rotterdam met succes was ingevoerd, opende Van de Walle in 2013 een tweede vestiging in Amsterdam. Om een kleinschalige school te blijven is 250 studenten per vestiging het maximum. Het aantal nieuwe aanvragen van studenten is echter groter. Met de derde vestiging in Utrecht zorgt EuroCollege voor een betere spreiding van studenten over het land en komt het tevens tegemoet aan een groeiende vraag uit de branche. ,,Veel ouders die ook ondernemer zijn in de regio Utrecht vroegen ons om daar naartoe te komen omdat ze niet aan goed personeel kunnen komen en bovenal een goede opleiding voor hun kinderen zoeken,” aldus Van de Walle.



Het eerste jaar in Utrecht start met 35 studenten. EuroCollege houdt op 10 maart, 7 en 14 april, 2 en 23 juni en 25 augustus open dagen in het Van der Valk Exclusief Hotel in Utrecht.