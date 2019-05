Geocaching in Gooi en Vecht voor de Explorist XL

BUSSUM – Voor de echte avonturier is er in de regio Gooi en Vechtstreek al enkele jaren de succesvolle Garden of Amsterdam GeoTour. Een waar avontuur, ontdek al schatgravend de vestingsteden, de historische dorpskernen, de buitenplaatsen en het plassengebied van Gooi & Vecht. Bevlogen lokale Geocachers onderhouden samen met Toerisme Gooi & Vecht de eerste en enige GeoTour in Nederland. Zij hebben circa 22 speciale Geocaches geplaatst in een gebied vol met historische rijkdom en natuurlijke rust. De Garden of Amsterdam GeoTour neemt je mee naar bekende bezienswaardigheden in Gooi & Vecht, maar leidt je ook naar onontdekte pareltjes. De GeoTour is voor iedereen die houdt van wandelen en fietsen en een avonturier in hart en nieren is.



Geocaching



Geocaching is een buitensport en spel waarbij gebruik wordt gemaakt van een (smartphone met) GPS-ontvanger om een zogenaamde cache (verstopplaats of schat) te vinden. De cache is een schat waarin zich mogelijk voorwerpen bevinden. De vinder tekent het logboek en ruilt of voegt voorwerpen toe. Het schatzoeken wordt vaak gecombineerd met een wandel- en/of fietstocht.



GeoTour Garden of Amsterdam



De GeoTour Garden of Amsterdam is een ontdekkingsreis dwars door het wonderschone Gooi & Vecht, waarbij je aan de hand van een paspoort op zoek gaat naar Geocaches. Zet de coördinaten van de GeoTour caches in je GPS apparaat of telefoon en ga er op uit. Bij iedere gevonden cache ontvang je een codewoord voor in het paspoort. Heb je de Geoaches van de Geotour Garden of Amsterdam gevonden en is jouw paspoort compleet? Lever deze in bij de regionale VVV in Hilversum of bij VVV Gooi & Vecht en je wint een GeoCoin!



Maak nu van jouw wandeling, fiets- of vaartocht een ware ontdekkingsreis – ga op pad, vind de schatten en maak jouw GeoTour-avontuur compleet! In Gooi & Vecht is een diversiteit aan verblijfsaccommodaties om er een meerdaagse beleving van te maken.



Je vindt de GeoTour Garden of Amsterdam op www.geocaching.com. Voor nadere informatie over geocaching en bezienswaardigheden in Gooi & Vecht, zie www.vvvgooivecht.nl.