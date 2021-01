NOVASOL neemt StrandBergen over

Sterke uitbreiding hoogwaardig portfolio aan de Noord-Hollandse kust.



Kopenhagen en Amsterdam januari 2021- Novasol A / S, Europa's toonaangevende organisatie voor de verhuur van vakantiehuizen, kondigde vandaag de overname aan van StrandBergen BV, de leidende verhuurder van beheerde vakantiewoningen langs de Noord-Hollandse kust in de regio Bergen aan Zee, en voegt daarmee 137 hoogwaardige door StrandBergen beheerde accommodaties toe aan Novasol‘s portfolio van circa 860 reeds in beheer zijnde vakantiehuizen in Nederland.



Novasol heeft haar organisatie in Nederland gedurende vele jaren opgebouwd rond uitstekende service en toonaangevende verkoop- en marketingcapaciteiten. "Door de sterke vastgoedportefeuille van StrandBergen en de uitstekende relaties met huiseigenaren toe te voegen, wordt de stevige positie van Novasol in Nederland verder versterkt." De huidige eigenaren van StrandBergen, Frank Bilsen en Gabriele Geitz, zullen bij het bedrijf blijven om een soepele overgang naar Novasol te verzekeren.



De overname is een belangrijke strategische stap voor Novasol om haar positie op de Nederlandse markt te versterken. “Nederland is een belangrijke groeimarkt voor Novasol, waar we de afgelopen jaren een solide groei hebben gezien in zowel gasten als huiseigenaren. De Corona-crisis was een uitdaging voor de branche, maar particuliere vakantieverhuurwoningen zijn erin geslaagd om te blijven groeien tijdens de crisis en zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen vraag die we verwachten te zien nu we hopelijk uit de pandemie komen.”, zegt Per Brogaard, VP Portfolio Management voor Europa bij Novasol. “Wij kijken al enige tijd actief naar StrandBergen vanwege de uitstekende match met Novasol, goede ligging en historie in de regio. We kijken ernaar uit om de huiseigenaren van StrandBergen te verwelkomen binnen de Novasol-familie, omdat we de resultaten de komende jaren willen uitbouwen."



Gabriela en Frank vullen aan: “We zijn verheugd dat Novasol de nieuwe eigenaar van StrandBergen wordt. Het bedrijf past perfect in de bestaande activiteiten van Novasol en zal in de toekomst profiteren van de geweldige verkoop- en marketingcapaciteiten van Novasol in heel Europa. We kijken ernaar uit om een naadloze overgang van het bedrijf naar Novasol te ondersteunen”.



Over NOVASOL



Novasol is het grootste beheerde vakantieverhuurbedrijf van continentaal Europa, met het hoofdkantoor in Denemarken. Novasol heeft bijna 50.000 vakantiehuizen in portefeuille en bedient jaarlijks meer dan 3 miljoen gasten. Novasol maakt deel uit van de Awaze Group, het toonaangevende Europese bedrijf voor beheerde vakantiewoningen en accommodaties.



Over Strand Bergen



StrandBergen is na de oprichting in 2009 uitgegroeid tot de toonaangevende verhuurder van vakantiewoningen langs de Nederlandse kust in het gebied Bergen/Bergen aan Zee. StrandBergen staat bekend om haar persoonlijke benadering, gastvrijheid en toewijding naar eigenaren & gasten.