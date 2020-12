Bekijk het nieuwe leven in Helmond in Gebruikte Stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programa ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 29 december gaat Hannelore o.a. naar Raymakers, Auw fabriekske en Nedschroef in Helmond.



Raymakers



Presentator Hannelore Struijs is voor de tweede keer in Helmond om industrieel erfgoed te bekijken en ze begint bij de firma Raymakers. In 2022 viert dit textielbedrijf, dat velours oftewel fluweel produceert, dat het 250 jaar geleden is gestart. Het huidige pand aan de Zuid-Willemsvaart is niet zo oud en stamt uit de jaren 50, maar het is wel een monument. Ook hun eigen watertoren is een oudje. Directeur-eigenaar Richard Oussoren leidt Hannelore rond en laat zien hoe de witte basisstof in allerlei kleuren wordt geverfd. Ze spreekt ook met procestechnoloog Léon Meertens.



Auw fabriekse



Deze hele aflevering brengt Hannelore door bij industrieel erfgoed langs de Zuid-Willemsvaart. Voor het zogenaamde Auw Fabriekse spreekt ze met stadshistoricus Giel van Hooff over het belang van dit kanaal voor de Helmondse industrie.



Nedschroef



Iets verderop aan het kanaal staat Nedschroef. Ruim 125 jaar geleden begonnen de gebroeders van Thiel hier een fabriek voor klinknagels, die nodig waren voor de bouw van stalen schepen. Inmiddels werkt het bedrijf voor de auto- en luchtvaartindustrie. In een historisch kantoorpand laat Annemarie Graat haar de directiekamer zien, die nog helemaal in de stijl verkeert van zo’n 100 jaar geleden. Ook loopt ze met medewerker Mario Mafliet naar een rijksmonument op het terrein, waar prachtige glas- in loodramen in zijn verwerkt.



Rubrieken



In een korte beeldende rubriek zijn drie andere voorbeelden van industrieel erfgoed in de provincie te zien. Deze week staan die in Aarle-Rixtel, Lage-Zwaluwe en Bergeijk.



De wekelijkse vlog van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven gaat over een historische watertoren in Zevenbergen.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi en de gemeente Helmond.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.