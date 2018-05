ST. VLUCHTELING BIEDT DIRECT HULP VOOR BESTRIJDING EBOLA IN CONGO

Stichting Vluchteling is per direct gestart met hulp aan DR Congo om het ebola-virus onder controle te krijgen. “Als we niets doen, staan opnieuw vele levens op het spel,” zegt directeur Tineke Ceelen.



Op 8 mei, een kleine twee weken geleden, werden op het platteland in het noordwesten van Congo de eerste ebola-gevallen bevestigd. Het virus heeft binnen twee weken de dichtbevolkte stad Mbandaka bereikt, waar 1,2 miljoen mensen wonen. Gevreesd wordt dat het virus zich verder verspreid naar hoofdstad Kinshasa en buurland Congo Brazzavile.



De Wereldgezondheidsorganisatie WHO liet gisteren weten dat in Mbandaka 45 mensen verschijnselen van ebola vertonen, dat 14 gevallen in het laboratorium zijn bevestigd en 25 mensen aan de ziekte zijn overleden. De organisatie heeft het gebied uitgeroepen tot de ergste noodsituatie voor de gezondheid, niveau 3. “We moeten snel handelen. Het verleden heeft ons geleerd om nu in dagen te denken, en niet in weken,” aldus Ceelen.



Stichting Vluchteling heeft 400.000 euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van het virus en om verdere verspreiding tegen te gaan. “We werken samen met onze partnerorganisatie Internationale Rescue Committee (IRC), de WHO en de regering van DR Congo,” legt Ceelen uit. “Samen met de lokale gemeenschap zetten we units op waar patiënten die worden verdacht van ebola worden geïsoleerd; werken we aan het voorkomen van de overdracht van het virus en springen we bij in medische posten.”



Het belang snel te reageren, is een van de evaluatiepunten uit de ebola-uitbraak in 2014 en 2015, te lezen in de in 2016 naar buiten gebrachte The Ebola Lessons Reader. “We moeten nú voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Hoe meer mensen besmet raken, hoe moeilijker het is om het onder controle te krijgen.”



Stichting Vluchteling is samen met IRC al vele jaren actief in DR Congo, dat al decennia lang kampt met onrust en geweld. Hierdoor telt het land 4,3 miljoen ontheemden, mensen die binnen de landsgrenzen op de vlucht zijn, het grootste aantal in Afrika.