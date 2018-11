250% omzetgroei voor online medische groothandel

Het is slechts 2,5 jaar geleden toen Peter (31) en Rob (27) van der Weide besloten om live te gaan met Merkala.nl. En nu al kan men niet om Merkala heen. Zoekt u een willekeurig medisch artikel in google, grote kans dat u Merkala tegenkomt op de eerste pagina van de zoekresultaten. Al dan niet in de top drie.



Hoe is het mogelijk dat een online medische groothandel in zo’n korte tijd op de kaart is gezet, terwijl andere webshops daar veel langer over doen? Peter en Rob vertellen daar graag meer over…



Van offline naar online

We gaan eerst een ‘paar’ jaar terug in de tijd, naar het jaar 1990 om precies te zijn. Terug naar offline in plaats van online en terug naar een assortiment dat slechts bestond uit zwangerschapstesten in plaats van een assortiment van ruim 3600 (sport)medische artikelen. Het is bijna 30 jaar geleden dat de ouders van Peter en Rob van der Weide startten met de verkoop van de zwangerschapstesten. Door de vraag vanuit de markt breidden zij het assortiment op korte termijn uit met meerdere teststrips voor verschillende doeleinden. Door de jaren heen groeide het bedrijf uit tot een volwaardige medische groothandel.



‘Het was een logisch gevolg dat Rob en ik zo nu en dan een handje meehielpen binnen het bedrijf’, vertelt Peter. ‘Zo mochten wij helpen met klusjes in het magazijn, zoals het opruimen van binnengekomen goederen’. Ik gok dat ik toen een jaar of 12 was.’



Pas jaren later kwamen de gebroeders van der Weide officieel in dienst. Peter startte op de verkoop en groeide uiteindelijk door tot Hoofd Inkoper. Voor Rob begon het avontuur in het magazijn en al snel werd hij onmisbaar bij de afdeling die de online orders verwerkte. Hij deed daar onder andere het onderhoud van de -toen nog prille- webshop.



In 2012 werd het familiebedrijf verkocht. Familie van der Weide bleef nog een aantal jaren in dienst bij de nieuwe eigenaar. Rob was de eerste die een andere weg in sloeg. De rest van het gezin volgde in de jaren daarna.



1 juli 2016

‘Door de jaren heen zagen wij de medische markt veranderen. Offline werd online en de consument werd steeds prijsbewuster. Zo ging men steeds vaker prijzen van medische artikelen vergelijken op internet. Wij besloten daar op in te springen met een webshop. En zo ontstond Merkala.nl: dé online medische groothandel voor professionals én particulieren. Op 1 juli 2016 ging onze webshop live!’



Een basisassortiment van verbandmiddelen, testen, handschoenen, desinfectie en alles van A-merken als Klinion en Becton Dickinson (BD) stond online.



Klanten als (huis)artsen, fysiotherapeuten, pedicures en particulieren wisten Merkala al snel te vinden. Dat resulteerde in voorspoedige uitbreiding van het assortiment. Binnen een paar maanden tijd werd het al duidelijk dat het magazijn aan de Bijlestaal in Broek op Langedijk niet veel langer meer toereikend was voor de explosieve groei van Merkala. Het assortiment was met 400% gegroeid.



‘We zaten letterlijk tussen de bloeddrukmeters en verbandmiddelen. Wat ook zo zijn voordelen had, want alles lag binnen handbereik’ vertellen de broers lachend.



‘Tóch hebben we besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Eind 2016 hebben we een aantal bestaande panden bezichtigd. We zochten een kantoorpand met een magazijn dat groot genoeg was om de groei van onze webshop aan te kunnen, maar alle panden die beschikbaar waren voldeden niet aan onze wensen. Wat we wel tegenkwamen, was een leeg perceel dat te koop stond. Het was januari 2017 toen we de knoop doorhakten. We kochten het perceel en lieten een pand geheel naar wens bouwen.’



1 oktober 2017 werd het fonkelnieuwe pand aan de Havinghastraat 33 te Alkmaar opgeleverd. Twee hectische verhuisweken stonden op de planning. Met als grootste uitdaging: het feilloos door laten lopen van de webshoporders. En dat is gelukt! Klanten hebben niets gemerkt van onze verhuizing.



Een jaar na de upgrade

In een tijdsbestek van een jaar kan er veel veranderen. Dat kunnen wij weten, want we hebben niet stilgezeten het afgelopen jaar. Zo hebben wij onze klantenservice een upgrade gegeven. Het eerste jaar waren wij alleen tijdens kantooruren geopend. Op zich niets mis mee, maar we ontvingen veel bestellingen tussen 19:00 en 21:00 die we niet dezelfde dag konden verwerken. Daarom hebben wij besloten om onze openingstijden te verruimen. Nu zijn wij elke doordeweekse dag geopend van 09:00 uur tot 21:00 uur, dus onze klanten kunnen tot 21:00 uur een bestelling plaatsen die de volgende dag al geleverd wordt! Ook verzenden wij op zaterdag en is het zelfs mogelijk om te kiezen voor levering op zondag. Zowel de particulier als de professional profiteert van deze service upgrade.



Neem bijvoorbeeld een pedicure: Overdag volop bezig met klanten waardoor er geen of weinig tijd is voor een bestelling. Bij ons kan men op een rustig moment, na werktijd, in een paar klikken een bestelling plaatsen die de volgende dag al wordt geleverd op het gewenste adres. Dat biedt een enorme uitkomst voor de professionals, maar uiteraard ook voor de particulier. Zeker als zij iets met spoed nodig hebben.



‘Wij merken dat onze klanten goede service waarderen. Dat vinden zij vaak nog belangrijker dan de prijs. Al zijn onze artikelen ook altijd scherp geprijsd. Zo zijn wij vele malen voordeliger dan bijvoorbeeld een apotheek. Daarnaast luisteren wij naar onze klanten. Is een bepaald artikel moeilijk verkrijgbaar in de markt? Dan gaan wij op zoek voor onze klanten én we proberen het artikel dan ook nog eens voor de scherpste prijs aan te bieden. Wij combineren de voordelen van een groothandel met de service en snelheid van een grote webwinkel. En dat maakt ons uniek in de markt. Ons klantenbestand is niet voor niets binnen 2 jaar tijd uitgegroeid tot meer dan 50.000 klanten.’ Verklaart Rob. ‘Daarnaast hebben we nu ruim 1200 reviews met een gemiddelde van een 9,1 én het aantal bestellingen is met 198% gestegen’, vult Peter aan.



Altijd in beweging

Het moge duidelijk zijn dat Merkala altijd in beweging is. Uitbreiding van het assortiment, optimalisatie van de webshop, het schrijven en delen van relevante informatie en altijd op zoek naar de scherpste prijzen en de beste service. Dat zijn onze ‘tools’ om onze doelstelling te verwezenlijken: de grootste online medische groothandel van Nederland te worden met tevreden klanten als belangrijkste uitgangspunt.



