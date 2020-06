Monoloog over dingen die het leven de moeite waard maken

Acteurs maken samen met publiek een lijst met dingen die het leven de moeite waard maken.



Het Nationale Theater maakt een reeks nieuwe voorstellingen, geïnspireerd op de bijzondere tijd waarin de maatschappij nu terecht is gekomen. Aan alle voorstellingen is kort gerepeteerd, het is work in progress en vers van de pers: ‘Het Nationale Theater speelt altijd’. In dit kader spelen acteurs Tamar van den Dop en Bram Suijker afwisselend de monoloog “Every Brilliant Thing’. Met deze nieuwe tekst creëerde schrijver Duncan Macmillan (bekend van ‘People, Places & Things’) een hartverwarmende monoloog die een zegetocht maakte over de wereld. Tijdens de voorstelling ontstaat een lijst met dingen die het leven de moeite waard maken. Het publiek zit dicht op de verteller en wordt onderdeel van de voorstelling door zelf zaken van de lijst voor te lezen of soms zelfs mee te spelen. ‘Every Brilliant Thing’ is in de eerste week van juli twee keer per dag te zien in Theater aan het Spui in Den Haag.







Het verhaal



Een zesjarig kind maakt als steun voor een depressieve moeder een lijst met alle dingen die het leven de moeite waard maken. Terwijl het kind opgroeit, groeit de lijst mee. Als er een miljoen dingen op staan, lijkt de lijst ook een reddingsboei voor het kind, nu volwassen.



Uitdaging



Every Brilliant Thing kan gespeeld worden door een jonge acteur, een oude acteur – vrouw, man, genderfluïde, het maakt niet uit. Macmillan daagt de makers uit om er hún tekst van te maken. De tekst is geschreven om samen met het publiek gespeeld te worden. In een reeks werkvoorstellingen onderzoekt Het Nationale Theater wat het betekent om samen met het publiek een voorstelling te maken met de anderhalve-meter-afstand-regel. Erik Whien regisseert nu twee versies van dit stuk; één met Tamar van den Dop en één met Bram Suijker.



Het Nationale Theater speelt altijd



In juni en juli maakt Het Nationale Theater een reeks nieuwe voorstellingen, geïnspireerd op de bijzondere tijd waarin de maatschappij nu terecht is gekomen. Aan alle voorstellingen is kort gerepeteerd, het is work in progress en vers van de pers. Na de zomer worden sommige stukken doorontwikkeld tot volwaardige voorstellingen, titels verdwijnen, nieuwe titels komen erbij. Zo bouwt Het Nationale Theater een flexibele reeks korte en lange stukken om door de coronacrisis heen te spelen. Want Het Nationale Theater speelt (vanaf nu) altijd.



Data, plaats en aanvangstijden



‘Every Brilliant Thing’ is vanaf woensdag 1 tot en met zaterdag 4 juli twee keer per dag te zien in Theater aan het Spui. ’s Middags om 12.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur.