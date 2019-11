REMINDER: Persuitnodiging



Amsterdam, 6 november 2019



Ontdek hypermoderne techniek in nieuw Techlab Bredero Beroepscollege



Techniek is de toekomst. Het biedt jongeren een goed perspectief voor een kansrijke loopbaan. Daarom opent het Bredero Beroepscollege een gloednieuw Techlab met een diversiteit aan moderne techniek.



Amsterdam heeft met meerdere schoolbesturen een extra focus op sterk techniekonderwijs en ontwikkelt een toekomstplan voor een hypermoderne Amsterdamse Techschool. Het Bredero Beroepscollege maakt hiermee nu al een start door een gloednieuw Techlab te openen met o.a. robots, 3D-printers, lasersnijders, een schuimsnijder, een PCB freesmachine en snijplotter. Coole, moderne techniek dus!



Onze leerlingen laten u graag zien welke mogelijkheden deze nieuwe machines hebben en hoe zij hun ideeën met behulp van de nieuwe machines vormgeven in materialen als hout, kunststof, metaal en textiel.



U bent van harte welkom bij de officiële opening van ons nieuwe Techlab op donderdag 7 november a.s van 16.00 tot 17.30 uur.



Programma:



16.00 uur Ontvangst



16.15 uur Welkomstwoord Lotte Neuhaus, directievoorzitter VOvA



16.20 uur Speech Marc Franzen, schooldirecteur Bredero Beroepscollege



16.30 uur Openingshandeling



16.35 uur Demonstratie diverse machines



17.30 uur Einde





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Het Bredero Beroepscollege is een vmbo-school in Amsterdam Noord voor basis- en kaderleerlingen met en zonder LWOO. Op het Bredero Beroepscollege worden vier profielen aangeboden: Produceren, instaleren en energie (PIE), Bouwen, wonen en interieur (BWI), Economie & Ondernemen (E&O) en Dienstverlening & Producten (D&P).



Het Bredero Beroepscollege maakt deel uit van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (ook wel: VOvA). Het VOvA is een scholengroep met een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op 9 schoollocaties, verdeeld over de hele stad en telt in totaal zo’n 3.250 leerlingen. De andere VOvA-scholen zijn: Bredero Mavo, Cburg College, De nieuwe Havo, Hubertus & Berkhoff, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Tobiasschool en Vox College. Meer informatie: www.vova.nl.