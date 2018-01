Inspiratie voor beleid: 100 dromen over de toekomst van de zorg

Met Zorgdromen willen initiatiefnemers Philip J. Idenburg (BeBright) en Henk Pastoors (NieuweZorg) het zorgveld inspireren. Voor het boek zijn 100 individuen uit de zorg met visie, lef en doorzettingsvermogen om het verschil te maken, gevraagd om hun persoonlijke droom voor de toekomst van de zorg te delen.



"Verandering begint bij dromers. Zij zijn de visionairs die een betere toekomst voor cliënten en patiënten voor ogen hebben en zich daarbij niet laten tegenhouden door het systeem. Allemaal mooie mensen die het dromen nog niet verleerd zijn en zorginnovatie aanjagen. Samen verwoorden zij de collectieve droom voor de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Een collectieve droom die inspiratie biedt voor beleid, innovatie en transformatie van onze gezondheidszorg." aldus Idenburg en Pastoors.



De initiatiefnemers zijn blij verrast door de grote hoeveelheid dromen die zijn gedeeld. In de publicatie wordt de lezer onder andere meegenomen in de dromen van Dianda Veldman (Directeur, Patiëntenfederatie Nederland), Bas van den Dungen (Directeur-Generaal Curatieve Zorg, VWS), Diana Monissen (Raad van Bestuur, Prinses Máxima Centrum), Daan Dohmen (CEO, FocusCura), Machteld Huber (Arts-onderzoeker en oprichter, IPH), Huib Cense (Vice-voorzitter, FMS), Lodewijk Asscher (PVDA-leider), Bart Combée (Directeur, Consumentenbond), Sophia de Rooij (Klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde, UMCG) Michel van Schaik (Directeur Gezondheidszorg, Rabobank) en verschillende patiënten.



Al deze mooie dromen zijn gebundeld in een boek maar ook vrij toegankelijk op het platform http://www.zorgdromen.nl. Via het platform kan iedereen zijn of haar droom over de toekomst van de zorg delen. Dagelijks verschijnen er nieuwe dromen online.