Student haalt kledingproductie terug naar Nederland met “DutchCraft”

Kledingmerk “DutchCraft” opgericht door student haalt kledingproductie terug naar Nederland



Pim van Boxtel student en ondernemer is als eerste in het land gestart met de verkoop van basic Tshirts volledig gemaakt in Nederland op een verantwoorde en biologische manier. “Als jong iemand werd ik vaak geconfronteerd met de kledingindustrie in Azië en delen van Europa; de slechte omstandigheden, enorm laag hongerloon en geregeld het nieuws dat arbeiders om zijn gekomen door ingestorte fabrieken”. “Dit moet anders”.



Het nieuwe merk, DutchCraft Fashion, richt zich daarom als eerste kledingbedrijf op de volledige productie in Nederland. Basic T-shirts met een borstopdruk van ‘DutchCraft’ en een afbeelding van een molen. “De shirts zijn volledig ontworpen en gemaakt in Nederlandse naaiateliers”, aldus de startend ondernemer. “De naaisters worden goed betaald voor hun ambachtelijke werk, waardoor de prijs wat hoger ligt.” Ik wil hiermee de nationale economie steunen en dit vakmanschap weer terughalen naar ons eigen land”, zegt Van Boxtel.



Dutch-Craftkleding

Wie kleding wil van DutchCraft kan nu nog ‘slechts’ kiezen uit een T-shirt in de kleuren zwart, wit en donkerblauw. Op korte termijn moeten daar volgens Van Boxtel nog twee kleuren bij komen: rood en light grijs. Van Boxtel: “Ik ben nu al druk bezig met het ontwerpen van een nieuw kledingstuk, waarschijnlijk een polo, sweater of jurk”. Volgens de student zal het nog wel even duren voordat deze daadwerkelijk te koop zijn. “Het productieproces is heel lang, omdat de kleding van biologische stof met de hand wordt gemaakt en ontworpen”, legt hij uit.



Biologische stoffen

De shirts worden gemaakt van biologische stoffen, om het milieu zo min mogelijk te belasten. “Het overgrote aanbod van katoen is zwaar vervuild en bewerkt met allerlei giftige stoffen en chloor, wat natuurlijk enorm slecht is voor het milieu”, vertelt Van Boxtel. “Wij werken daarom met 100% biologische katoen van een goede afkomst met het GOTS-keurmerk. Global Organic Textile Standard (GOTS) is een internationaal keurmerk voor kleding die voor minstens 70 procent uit biologisch geproduceerde materialen bestaat.” Omdat de T-shirts van DutchCraft uit 100 procent biologisch katoen bestaan, voelt de stof fijner aan en gaat het shirt langer mee dan een ‘normaal’ shirt volgens Van Boxtel.



https://www.dutchcraftfashion.nl/