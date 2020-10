De Hollandse Fotoprijs gaat verder onder de naam Jos van Leeuwen Jong Talent

De inschrijving voor Jos van Leeuwen Jong Talent - voorheen De Hollandse Fotoprijs - is van start gegaan: de prijs voor het beste fotoverhaal. Deze aanmoedigingsprijs voor jonge fotografen is een initiatief van ANP-Hollandse Hoogte. De inschrijving start 16 oktober en sluit op 7 december 2020 om 23:59 uur. Fotografietalent tussen de 18 en 35 jaar kan meedoen door een fotoverhaal met thema ‘Nederland’ in te sturen. Een jury bepaalt de winnaar. Deelnemers hoeven geen professioneel fotograaf te zijn.



Een winnaar, drie prijzen



De winnaar van Jos van Leeuwen Jong Talent krijgt een vrij te besteden geldbedrag van € 2.000,-. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd als gast in de fotografiepodcast ANP Beeldspraak met presentator en politiek fotograaf Bart Maat en maken de foto’s van de winnaar deel uit van een foto-expositie in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.



Jos van Leeuwen Fotoprijs



Jos van Leeuwen Jong Talent is onderdeel van de Jos van Leeuwen Fotoprijs. Dit is de fotoprijs die jaarlijks door het ANP wordt uitgereikt, om de nieuwsfotografie te eren. Een jury selecteert vanuit de productie van ANP-Hollandse Hoogte de beste, mooiste of meest spraakmakende foto’s. Ook het publiek kiest een prijs: de Jos van Leeuwen Publieksprijs. De fotoprijs is vernoemd naar Jos van Leeuwen, nieuwsfotograaf uit Den Haag, die al decennia achter het nieuws aanjaagt met zijn camera’s, zenders en piepers.



Vorige winnaars van de fotoprijs voor jong talent waren Marijn Fidder met haar fotoserie ‘Stoute Cellen’ (2019) en Folkert Koelewijn met zijn fotoserie ‘Paarse krokodillen bestaan niet’ (2018).



Meedoen



Deelnemen aan Jos van Leeuwen Jong Talent doe je door je aan te melden via https://www.anp.nl/jvl-jong-talent. Op deze pagina vind je ook alle voorwaarden voor deelname aan de fotoprijs.