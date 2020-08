cMed Plus biedt veilige medicatie-aanreiking voor Pieter van Foreest

Pieter van Foreest start met cMed Plus voor veilige medicatie-aanreiking



Driebergen, 3 augustus 2020



Zorgorganisatie Pieter van Foreest, actief in de regio’s Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, staat bekend als doortastend en zorgvuldig als het gaat om de introductie van zorginnovaties. FocusCura is daarom trots dat Pieter van Foreest is gestart met de nieuwe generatie medicijndispenser cMed Plus.



Frank Kardolus, manager Thuiszorg Pieter van Foreest: “De cMed Plus maakt het onze cliënten mogelijk om gemakkelijk en zelfstandig hun eigen medicatie in te nemen. Waar eerst de thuiszorgmedewerker elke keer voor medicatie-aanreiking bij de cliënt aan huis kwam, wordt nu de cMed Plus ingezet. Cliënten zijn zo veel zelfstandiger en niet meer afhankelijk van het tijdstip waarop de thuiszorg langskomt. Uiteraard blijft de thuiszorg langskomen voor de overige zorgtaken en blijven ze betrokken. Zij kunnen onder andere op afstand meekijken of de cliënt de medicijnen heeft uitgenomen en ontvangen een signaal wanneer dit niet zo is. Een veilig en gerust gevoel voor zowel de cliënt als voor de zorg.”



Klaar voor de toekomst en rust en vertrouwen in turbulente tijden



Pieter van Foreest maakt met cMed Plus een keuze voor de toekomst en is als één van de eerste organisaties van Nederland aan de slag met de cMed Plus. Jeannette de Groot, projectleider: “Het is een reis waar we samen instappen, waarin we samen leren en ervaring opdoen.”



Raoul Zaal, CEO FocusCura: “We werken al jaren met elkaar samen en zijn blij dat Pieter van Foreest ook op het gebied van medicatie-aanreiking kiest voor een stap voorwaarts met een nieuwe generatie, betrouwbare technologie. Samen verbeteren we de medicatieveiligheid en therapietrouw en geven we de regie waar mogelijk weer terug aan de cliënt. Daarnaast wordt het mogelijk om de hele keten in beeld te brengen en komt er data beschikbaar voor onderzoek.”



cMed Plus integreert naadloos met de systemen van Pieter van Foreest en met het systeem van de apotheek van de cliënt. Naast de extra veiligheid en zekerheid biedt cMed Plus andere waardevolle toepassingsmogelijkheden voor de cliënt en de zorg. Denk aan beveiliging via gezichtsherkenning, monitoring op afstand en in de toekomst extra begeleiding via beeld en geluid, in de vorm van video-bijsluiters en -gebruiksinstructies.