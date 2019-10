Experts waarschuwen: "Ga niet op eigen initiatief vasten bij kanker"

Experts in voeding en kanker waarschuwen: Ga niet op eigen initiatief vasten bij kanker



Er is geen bewijs dat vasten bij kanker gunstig kan zijn, of dat dit veilig is. Deze waarschuwing geven experts naar aanleiding van recente berichten in de media. Er is nog te weinig bekend over vasten bij kanker. Mensen die onder behandeling zijn voor kanker wordt afgeraden om op eigen initiatief te gaan vasten.



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) raden vasten tijdens de behandeling van kanker af. “Ga tijdens de behandeling van kanker niet op eigen initiatief vasten”, is hun oproep.



Vasten bij kanker?



In de media is er recentelijk aandacht besteed aan vasten bij kanker. Vasten zou gunstige effecten hebben op de behandeling van kanker waaronder minder bijwerkingen van chemotherapie. Diëtisten melden dat mensen met kanker die ze nu behandelen aangeven op eigen initiatief te vasten. Zorgwekkend, want op dit moment is er nog geen bewijs uit wetenschappelijk onderzoek over de veiligheid en mogelijke effecten hiervan.



Onderzoek



Bij onderzoek met muizen zijn wel gunstige effecten gezien waaronder minder bijwerkingen van chemotherapie. Maar bevindingen uit onderzoek met proefdieren kunnen niet zomaar vertaald worden naar de situatie van mensen. Bij mensen is er tot op heden heel weinig onderzoek gedaan naar vasten tijdens de behandeling van kanker. Op basis hiervan is het nog niet mogelijk om conclusies te trekken of om vasten te adviseren.



Dr. ir. Merel van Veen, coördinator Voeding en Kanker bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Het is nog onbekend of vasten bij mensen die chemotherapie krijgen veilig is of gunstig kan zijn. Er zijn zoveel onbeantwoorde vragen over vasten bij kanker. Dat vasten bij muizen blijkt te werken betekent niet dat dit ook voor mensen het geval zou zijn. Op dit moment raden wij het vasten bij de behandeling van kanker af. Goed eten tijdens kanker is belangrijk om zo fit mogelijk te blijven en de behandeling zo goed mogelijk te doorstaan.”



Prof. dr. ir. Ellen Kampman, voorzitter van de LWDO: “De LWDO ondersteunt dit advies en vindt het belangrijk dat patiënten geen valse hoop wordt gegeven. Voor een voedingsadvies op maat kan de patiënt terecht bij een oncologiediëtist. Een oncologiediëtist is opgeleid om de patiënt persoonlijk te adviseren.”



Het advies van experts



Op dit moment is het beste advies voor voeding tijdens de behandeling van kanker om te kiezen voor een volwaardige voeding. De voeding moet vooral de noodzakelijke voedingsstoffen bevatten, die nodig zijn om de conditie zo goed mogelijk te houden, de behandelingen te kunnen voltooien en er zo goed mogelijk van te herstellen. Een oncologiediëtist kan een persoonlijk voedingsadvies geven afgestemd op de individuele behoefte van de persoon en adviseren bij klachten. Via www.verwijsgidskanker.nlkan een oncologiediëtist in de buurt gevonden worden.



Op de website Voedingenkankerinfo.nl beantwoorden experts in voeding en kanker veelgestelde vragen over voeding tijdens en na behandeling van kanker. Dit wordt gedaan op basis van de laatste stand van de wetenschap en de praktijkervaring van experts. Inmiddels staan er antwoorden op ruim 200 vragen. Op de website staat ook een uitgebreid artikel over vasten bij chemotherapie.



Voedingenkankerinfo.nl is een samenwerking tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), en Wageningen University & Research (WUR).