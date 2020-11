Millésime Bio 2021 vakbeurs biologische wijn gaat door in digitale vorm

In het licht van de actuele gezondheidscontext is de editie 2021 van de vakbeurs Millésime Bio omgevormd tot een digitale editie. Een nieuwe aanpak voor de industrie, zodat de professionals in de sector kunnen rekenen op deze zakelijke bijeenkomst in het begin van het jaar. De data blijven ongewijzigd: de beurs vindt plaats van 25 tot en met 27 januari aanstaande. De interationale wedstrijd van biologische wijnen, de Challenge Millésime Bio, gaat wel fysiek door met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.



In verband met de huidige gezondheidscontext heeft de interprofessionele vereniging SudVinBio besloten de vakbeurs Millésime Bio 2021 te laten doorgaan in een digitale versie. "Gezien de onzekere gezondheidssituatie was het niet denkbaar om de beurs Millésime Bio 2021 fysiek te laten doorgaan in het eerste kwartaal van 2021,” legt Jeanne Fabre, voorzitter van de beurs Millésime Bio, uit. “De situatie is van dien aard dat uitstel niet vanzelfsprekend is. Ook zou het verplaatsen van het evenement niet compatibel geweest zijn met de agenda's van de kopers."



Millésime Bio is een wereldwijde vakbeurs voor de biologische wijn-, brouwerij- en gedistilleerde drankenindustrie. Ze is de eerste in de sector die het digitale levenslicht ziet. Ze zal de exposanten hun professionele afspraken aan het begin van het jaar garanderen op de oorspronkelijk geplande data, van 25 tot en met 27 januari 2021.



Behouden leidende positie in bloeiende sector



Naast deze moeilijkheden die de wijnindustrie sterk hebben verzwakt, heeft het Agence Bio in juli hoopvolle cijfers gepubliceerd: de biologische levensmiddelensector groeit gestaag, zowel wat de consumptie als wat de productie betreft*. Als 's werelds grootste biologische wijnmarkt moet de beurs Millésime Bio doorgaan en haar rol vervullen. Als speler in de economische heropleving zal de beurs onmisbaar zijn om de commerciële uitwisselingen waarvan kopers en exposanten afhankelijk zijn, te laten plaatsvinden. In overeenstemming met de verbintenissen van SudVinBio blijft het belang van de professionals centraal staan. Exposanten die niet aan deze digitale beurs wensen deel te nemen, krijgen hun inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.



100% digitale, wereldwijde, biologische wijnbeurs toegewijd aan professionals



De digitale versie van de beurs Millésime Bio blijft voorbehouden aan professionals uit de sector en is toegankelijk via een speciaal platform. Achter de digitale stands kunnen exposanten hun wijngaarden tonen met behulp van digitale tools: video's, links naar hun websites, toegang tot technische fiches, prijzen en onderscheidingen... Bezoekers zullen over zoekmachines beschikken om efficiënt door de digitale gangen van de beurs te kunnen dwalen. Tijdens deze drie dagen worden ontmoetingen tussen exposanten en bezoekers mogelijk gemaakt door een instant messaging- of videoconferentiesysteem.



Net als vorig jaar kunnen bezoekers ook nu al hun bezoek organiseren en hun afspraken met de exposanten in de aanloop naar de beurs vastleggen, zodra het inschrijvingsplatform midden december opengaat. De lijst van deelnemende exposanten wordt op dat moment ook onthuld.



Voor meer informatie over de beurs, surf naar https://www.millesime-bio.com/en



* Bron: Agence Bio - Gegevens van juli 2020 - "In 2019 is de consumptie van biologische producten in Frankrijk met meer dan 1,4 miljard euro per jaar gestegen, d.w.z. +13,5% ten opzichte van 2018". Wat de productie betreft, is de hoeveelheid landbouwgrond in de biologische landbouw in vijf jaar tijd verdubbeld tot 2,3 miljard hectare in 2019.



Challenge Millésime Bio 2021: internationale wedstrijd van biologische wijnen gaat wel fysiek door



Door de nodige aanpassingen te doen om de geldende gezondheidsmaatregelen te respecteren, gaat de Challenge Millésime Bio door met een jury die fysiek aanwezig zal zijn. De tweedaagse Challenge zal plaatsvinden in Montpellier (Frankrijk) op 20 en 21 januari 2021. Hierbij zal een selectie van gecertificeerde biologische wijnen uit de hele wereld geproefd worden en zullen de winnende wijnen worden uitgelicht in een speciale ruimte van de digitale beurs Millésime Bio 2021.



Kijk voor alle informatie op https://www.challenge-millesime-bio.com/en



Overig nieuws: Jeanne Fabre is de nieuwe voorzitter van de beurs Millésime Bio



Afgelopen juli werd Jeanne Fabre verkozen tot voorzitster van de Millésime Bio commissie, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de beurs. Zij volgt Nicolas Richarme op, die een jaar eerder, in juli 2019, voorzitter werd van de vereniging SudVinBio. Jeanne Fabre is een wijnbouwer in de Corbières, een Languedoc-regio in het hart van Occitanië. Samen met haar vader Louis Fabre, haar tweelingzus Clémence Fabre en haar nicht Paule Teisserenc beheert ze de vijf domeinen van de familie Fabre die sinds 1991 voor de biologische landbouw worden gebruikt.



Haar ambities voor de Millésime Bio commissie sluiten aan bij wat haar voorgangers hebben ingeleid. "De biologische landbouw wordt collectief opgebouwd", legt ze uit. "Alle SudVinBio-commissies vullen elkaar aan om een duurzaam kader voor de beurs te helpen definiëren. De regulering van de markt en het samenbrengen van kopers en exposanten blijven de bestaansreden van deze commissie, die ik voorzit. Ik ben bijzonder gehecht aan Millésime Bio, wiens waarden mijn tante, Marie Teisserenc, aan mij heeft doorgegeven door mij haar plaats in de raad van bestuur te geven. Ik wil de filosofie van de beurs bestendigen, die sinds zijn ontstaan onveranderd is gebleven.”



Millésime Bio wordt georganiseerd door SUDVINBIO, de interprofessionele vereniging van biologische wijnbrouwers uit Occitanië



SudVinBio is een vereniging volgens de wet van 1901, ontstaan in 1991, met een interprofessioneel karakter, die producenten (privékelders en coöperaties) en handelaars van biologische wijnen uit de Occitaanse regio, de belangrijkste biologische wijnstreek van Frankrijk, samenbrengt. SudVinBio vertegenwoordigt bijna 70% van de regionale productie van AB-gecertificeerde wijnen eind 2019 (d.w.z. ongeveer 700.000 hl), en doet promotie- en communicatieacties, behartigt de belangen van haar leden, voert onderzoeksexperimenten uit en verleent advies.