SodaStream maakt exclusieve TV aflevering Pride Pool Party

OUTtv: zaterdag 1 augustus om 22.40 uur

Antwerppride.tv: vanaf zaterdag 1 augustus herhaaldelijk te zien t.e.m. 9 augustus

In en om het zwembad genieten bekende LGBTQ gasten uit Nederland en België van een kleurrijke mocktail. De influencers en dansers vertellen waarom zij het belangrijk vinden om de Pride te vieren en hopen hiermee de kijkers te inspireren hetzelfde met trots te doen. Achter de draaitafel staat de bekende Vlaamse DJ Thierry von der Warth, die de aanwezige gasten en de kijkers in de Pride feeststemming brengt.SodaStream steunt al jarenlang de LGBTQ gemeenschap en zet zich hier met trots voor in. Het merk omarmt wereldwijd diversiteit, viert co-existentie en staat voor gelijkheid. Een van de manieren waarop het merk deze visie uit, is door jaarlijkse aandacht te creëren voor de wereldwijde acceptatie van de LGBTQ gemeenschap tijdens de Pride maand. Zo lanceerde SodaStream Special Limited Edition modellen, publiceerde spraakmakende videoboodschappen en nam deel aan de bekende botenparade in Amsterdam.De SodaStream Pride is te zien op OUTtv en Antwerppride.tv op:SodaStream, onderdeel van PepsiCo, is wereldwijd marktleider in de bereiding van bruisende dranken thuis. SodaStream-bubbels zijn beter voor de consument – gezond, gemakkelijk te maken, licht om te dragen – en beter voor de planeet, waarbij duizenden plastic wegwerpflessen worden vervangen door één herbruikbare SodaStream-fles. Producten zijn verkrijgbaar in meer dan 90.000 winkels in 46 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere BCC, Blokker, bol.com, Coolblue, MediaMarkt, PLUS en SodaStreamStore.nl.