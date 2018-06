Vrijwilligers slaan handen ineen tegen kindermishandeling

Augeo Foundation heeft met vrijwilligersorganisaties een cursus gemaakt: Zorgen over een kind, en nu? Vrijwilligers leren daarin wat ze kunnen doen als ze merken dat een kind thuis in de problemen zit. De cursus is gelanceerd in aanwezigheid van de Kinderombudsvrouw.



In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aandacht en liefde, worden geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld. Ook ervaren veel kinderen stress omdat hun ouders scheiden.



Vrijwilligers werken vaak met kinderen. En meer dan de helft van hen heeft wel eens het gevoel dat het thuis niet goed gaat met een kind. Maar wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed? Vanaf vandaag is er een online cursus die vrijwilligers helpt met dit soort vragen: Zorgen over een kind, en nu?



De cursus is in Utrecht gelanceerd door de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer, samen met de jongeren van de Augeo Jongerentaskforce. Zij deed als eerste de cursus voor vrijwilligers. Margrite Kalverboer: “Ooit vroeg ik aan een gevluchte jongen wie de belangrijkste persoon in zijn leven was. Mijn voetbalcoach, antwoordde hij. Vrijwilligers spelen een heel belangrijke rol in het leven van kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat zij weten wat ze kunnen doen als ze vermoeden dat het niet goed gaat met een kind. Vrijwilligers kunnen echt het verschil maken voor een kind.”



De online cursus is gemaakt door Augeo Foundation, in samenwerking met de volgende vrijwilligersorganisaties: Humanitas, Scouting Nederland, NUSO Speelruimte Nederland, Steunpunt Kindervakanties, YMCA Jeugdwerk en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. De cursus is gratis voor vrijwilligers.



Augeo Foundation is een stichting die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, onder andere met online cursussen voor professionals. Het motto is: Ieder kind veilig.



Wat leer je in de online cursus voor vrijwilligers:



-Welke stressvolle ervaringen kunnen kinderen (thuis) meemaken?



-Hoe zie je dat het niet goed gaat met een kind?



-Wat kun je doen als je denkt dat er sprake is van mishandeling?



-Hoe kun je kinderen die het moeilijk hebben zelf steunen?





Hoe werkt de cursus:



Vrijwilligers kunnen zichzelf via www.augeo.nl/vrijwilligers aanmelden voor de online cursus. In de cursus zien zij voorbeelden van vrijwilligers die kinderen tegenkomen met wie het thuis niet goed gaat. Ook vertellen ervaringsdeskundigen wat een vrijwilliger voor hen heeft betekend. Vrijwilligers krijgen tips en oefenen via (animatie)video’s en interactieve vragen en opdrachten.