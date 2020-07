Een crisis vergeten? Niet als het aan Stichting Vluchteling ligt. 

Stichting Vluchteling geeft deze zomer opnieuw aandacht aan vergeten crises in de wereld. Zeven weken lang komen vluchtelingen en ontheemden in beeld uit landen waar we nauwelijks over praten en niet veel over weten.



De campagne is met een vrolijke vakantie ansichtkaart van start gegaan, die op de deurmat viel bij thuisblijvend Nederland. Door corona is van vakantie vieren en reizen immers nog nauwelijks sprake. Zeven weken lang neemt Stichting Vluchteling de thuisblijvers mee op reis naar landen waar zich stille crises voltrekken.



Deze week staat de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) in de schijnwerpers. Volgens sommigen de beste plek ter wereld om vlinders te spotten. Een land waar je oog in oog kunt staan met enorme bosolifanten en gorilla’s en omringd bent door prachtige natuur. Politieke problemen en geweld zorgen er echter voor dat het land onstabiel en onveilig is. Ruim 2,6 miljoen mensen, meer dan de helft van de bevolking, is afhankelijk van humanitaire hulp. Er zijn op dit moment 600.000 mensen gevlucht naar de buurlanden DR Congo, Tsjaad en Kameroen. Daarnaast zijn er bijna 700.000 mensen op de vlucht geslagen in eigen land.



Stichting Vluchteling biedt al sinds 2006 hulp in de Centraal Afrikaanse Republiek in de vorm van psychosociale begeleiding aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld, medische zorg en economische ondersteuning. Ook worden de water- en sanitaire voorzieningen in 4 opvangkampen voor ontheemden verbeterd; van levensgroot belang nu corona ook de Centraal Afrikaanse Republiek in de greep houdt.



In een interview met directeur Tineke Ceelen, die het land meermalen bezocht, omschrijft zij de zichtbare honger: “Mensen vragen vooral om eten, ze hebben honger. Je ziet ze roeren in emmers met bladeren. Gek genoeg wordt er op de markt behoorlijk veel eten aangeboden, maar niemand kan het betalen. Ruim 2,6 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp. De gemiddelde levensverwachting komt niet boven de 52 jaar. We kunnen, mogen niet wegkijken.”



Stichting Vluchteling hoopt met de zomercampagne het bewustzijn en de aandacht voor deze vergeten crises te vergroten en maakt de komende weken iedere maandag bekend welk land die week uitgelicht wordt.