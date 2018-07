Eerste waterdichte veiligheidsschoen (S3) met 360° ademend vermogen

Voor het eerst is het gelukt een waterdichte veiligheidsschoen die 360° rondom ademt te ontwikkelen. Solid Gear lanceert de ONE GTX voorzien van de innovatieve GORE-TEX® SURROUND® technologie als eerste op de markt.



Dankzij de SURROUND®-technologie van GORE-TEX® garandeert de ONE GTX niet alleen totale waterdichtheid maar ook 360 graden ademend vermogen. Solid Gear heeft in nauwe samenwerking met GORE-TEX een SURROUND®-zool ontworpen die geschikt is voor veiligheidsschoenen.



Hoe de SURROUND® technologie werkt



Vocht en warmte worden normaal gesproken alleen via de bovenkant van de schoen geleid. Bij de ONE GTX wordt vocht ook naar beneden via de zool naar buiten geleid door de speciaal ontworpen zoolopeningen. Solid Gear raadt aan de ONE GTX niet te dragen met sokken van 100% katoen omdat deze het ademend vermogen van de schoen remmen. Hierdoor blijven de voeten droog en comfortabel, waardoor een optimale temperatuur voor de voet wordt gecreëerd, terwijl de uitzonderlijke veiligheidsnormen worden geboden waar Solid Gear voor staat. Solid Gear heeft een eigen assortiment sokken die uitstekend samengaan met de ONE GTX.



Voor wie is deze veiligheidsschoen geschikt?



De ONE GTX is bij uitstek geschikt voor mensen die vaak last hebben van zweetvoeten en/of werken in natte werkomgevingen. Deze veiligheidsschoen voldoet aan klasse S3 en is daarmee geschikt voor werk op effen en oneffen ondergronden in werksituaties binnen en buiten. Deze schoen is te gebruiken voor een diverse groep professionals met verschillende werkzaamheden.



Atletisch en veilig



Naast het speciale GORE-TEX® membraan is de ONE GTX voorzien van StarKNIT stof en een NANO-TOE veiligheidsneus. Het StarKNIT materiaal zorgt voor een zeer slijtvaste bovenzijde die naadloos aansluit bij de voet. De Nano-toe is een lichtgewicht veiligheidsneus die sterker is dan standaard glasvezel veiligheidsneuzen, maar wel meer ruimte voor de tenen vrijlaat. Het geheel is een schoen met een zeer atletische uitstraling die net zo comfortabel draagt als een sneaker, maar zeer veilig is.



Verkrijgbaarheid



De ONE GTX is vanaf nu verkrijgbaar bij Solid Gear dealers in Nederland.



”De drijvende kracht achter het merk Solid Gear is het creëren van hoogwaardige producten die altijd de grenzen van wat veiligheidsschoenen aankunnen, uitdagen. ONE GTX is het resultaat van jarenlange ontwikkeling, feedback van gebruikers en een constante vastberadenheid om de grenzen met onze producten te verleggen, zowel qua stijl als functie.”



Johan Hult, oprichter van Solid Gear