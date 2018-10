Prestigieuze PKVW-prijzen uitgereikt

Tijdens de Veilig Wonen Dag op woensdag 3 oktober zijn de prestigieuze prijzen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) uitgereikt. De prijzen voor de beste PKVW-bedrijven gingen naar Onderhoudsbedrijf Ruud Jansen uit Utrecht en Slotenexpert Meijering uit Emmeloord. Het meest innovatieve PKVW-product 2018 is een scharnierblad waarvan de knoop aan de boven- en onderzijde uit één geheel bestaat, namelijk de RVS Kogelstiftpaumelles SKG*** van Dulimex.



Tijdens de Veilig Wonen Dag tonen leveranciers van gecertificeerd hang-en-sluitwerk de innovaties op het gebied van inbraakpreventie. “De ontwikkeling van de technieken gaan ontzettend hard,” vertelt Susanne Schat, adviseur Veilig Wonen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. “We zien nu al dat sloten uitsluitend te openen zijn met je smartphone of dat de techniek de mogelijkheid tot flipperen niet toelaat”. Deze innovaties dragen bij aan een veiligere toekomst en geven inbrekers geen kans. Schat legt uit: “Wanneer een woning beschikt over dergelijk innovatief en goedgekeurd hang-en-sluitwerk en mensen dit op de juiste manier gebruiken, blijft het aantal inbraken dalen.” Met behulp van de PKVW-prijzen stimuleren het CCV - eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen - en de branches VERTAZ en VHS de markt om hoog in te zetten op inbraakpreventie door technische innovaties en serviceverlening.



Winnaars PKVW-bedrijven



De jury, met vertegenwoordigers vanuit de overheid en het bedrijfsleven, boog zich vooraf over de inzendingen van leden van uitvoeringsorganisatie CB&V en de branches VHS en VERTAZ. De prijs voor het beste PKVW-bedrijf zonder personeel 2018 is uitgereikt aan ‘onderhoudsbedrijf Ruud Jansen’ uit Utrecht. De jury vindt dat dit PKVW-bedrijf vakkundig advies verleend aan bewoners en gratis woningchecks uitvoert. Bovendien adviseert het Ruud Jansen gemeenten over subsidies ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.



De prijs voor beste PKVW-bedrijf met personeel 2018 is gegaan naar Slotenexpert Meijering uit Emmeloord. De jury vindt het digitale onderhoudspakket, met daar bijhorende een onderhoudsabonnement voor klanten zeer innovatief. Ook oordeelde de jury positief over zijn servicegerichtheid doordat de slotenexpert 24/7 bereikbaar is voor klanten.



Meest innovatieve PKVW-product



Het publiek had tijdens de Veilig Wonen Dag een stem in het bepalen van het meest innovatieve product. De winnaar van de prijs is een scharnierblad waarvan de knoop aan de boven- en onderzijde uit één geheel bestaat, namelijk de RVS Kogelstiftpaumelles SKG*** van Dulimex. Alle winnaars ontvingen een prijs van € 750. Het gewonnen bedrag is bestemd voor de preventie van woninginbraken of het bevorderen van veiligheid.