Nominaties Integron klant- en medewerkerbeleving Awards 2018 bekend

Best presterende organisaties op het gebied van klant- en medewerkerbeleving worden op 31 mei tijdens het Beleving Awards event van Integron bekend gemaakt.



Onderzoeks- en adviesbureau Integron heeft in 13 categorieën, 26 organisaties genomineerd voor de Beleving Awards. Deze organisaties hebben in 2017 door Integron de tevredenheid en loyaliteit onder hun klanten en medewerkers laten onderzoeken. De winnaars worden op 31 mei in de Efteling bekend gemaakt.



Negende editie | 25 jaar Integron



Arjen Maliepaard, Managing Director van Integron: “Dit jaar worden de awards voor de best presterende organisaties alweer voor de negende keer uitgereikt. Dit jaar reiken we een nieuwe award uit, namelijk voor de organisatie die het beste uit zowel klant én medewerker haalt. Tijdens de vorige editie gingen onder meer Aviko, Flash Group, Asito en Cliëntenraad Trombosediensten met een award naar huis. Dit jaar wordt het opnieuw een spannende dag voor de genomineerden en een feestelijke dag voor de winnaars. Het event heeft dit jaar een éxtra feestelijk tintje omdat wij samen met alle aanwezigen ons 25-jarig bestaan vieren”.



Genomineerden Klantbeleving Awards:



Klantbeleving: categorie Afval dienstverlening:



-RAD



-Sims Recycling Solutions



-Van Scherpenzeel





Klantbeleving: categorie Handel & Industrie:



-Hollister



-MCB International



-Paramelt





Klantbeleving: categorie ICT Dienstverlening:



-Flash Private Mobile Networks



-Maxgrip



-Yes Telecom





Klantbeleving: categorie Professionele & Financiële Dienstverlening:



-Albron



-BNG Bank



-NEN





Klantbeleving: categorie Transport & Logistiek:



-CB



-Flash Group



-Kuehne + Nagel





Klantbeleving: categorie Hoogste NPS:



-Paramelt



-Sims Recycling Solutions



-SVZ





Klantbeleving: categorie Grootste Stijger:



-CB



-Lovink



-Omron





Genomineerden Medewerkerbeleving Awards:



Medewerkerbeleving: categorie (Semi) Publiek:



-Hogeschool de Kempel



-Katholieke Pabo Zwolle



-Mee Amstel En Zaan





Medewerkerbeleving: categorie Professionele & Financiële Dienstverlening:



-Baker Tilly berk



-de Jong & Laan



-Tentoo





Medewerkerbeleving: categorie Transport & Logistiek:



-Bluekens Truck en Bus



-Ewals Cargo Care





Medewerkerbeleving: categorie Hoogste eNPS:



-Bluekens Truck en Bus



-Hogeschool de Kempel



-Katholieke Pabo Zwolle





Medewerkerbeleving: categorie Grootste Stijger:



-Baker Tilly Berk



-Flash Private Mobile Networks



-Hogeschool de Kempel





Genomineerden ‘Het beste halen uit klant én medewerker’ Award:







-Ewals Cargo Care



-Flash Private Mobile Networks



-NEN





Over Integron



Integron bestaat dit jaar 25 jaar en is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau. Jaarlijks onderzoekt het bureau de klant- en medewerkerbeleving voor honderden nationale en internationale organisaties. Samen met haar opdrachtgevers bouwt het bureau betekenisvolle en excellente organisaties waar klanten en medewerkers zich thuis voelen.