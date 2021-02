Sebastiaan Hooft spreker op twee prestigieuze evenementen

Op 9 februari spreekt life coach Sebastiaan Hooft in België, op 9 maart in Nederland. Op beide conferenties laat hij zien hoe je jezelf als topondernemer kunt verbeteren.



9 februari: Scale-Up Marathon



In ‘Take No For An Answer’ leert Sebastiaan je binnen dertig minuten hoe je als ondernemer met tegenslagen omgaat. Veerkracht gebruikt. Op jezelf reflecteert. Want dat is de belangrijkste eigenschap van succesvolle ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Nyenrode Business University: reflectief vermogen. Sebastiaan helpt jou deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Hij put hierbij uit eigen ervaring: na een crash, die zowel zakelijk als persoonlijk was, heeft hij een nieuwe start gemaakt. Hoe? Door actief te bouwen aan een netwerk van mentoren die hem helpen groeien. Sebastiaan deelt zijn expertise op 9 februari.



Over Netwerk Ondernemen:



Netwerk Ondernemen bestaat al 30 jaar en er zijn inmiddels 14.000 ondernemers wereldwijd bij aangesloten. Het is een netwerk van ondernemers voor ondernemers. Jonge bedrijven worden begeleid om (inter)nationaal te groeien, bijvoorbeeld met een kwalitatieve matchmaking tussen een ervaren mentor en een jong groeibedrijf. Er zijn per maand slechts een aantal plaatsen voor begeleiding beschikbaar.



Aanmelden voor het evenement: https://netwerkondernemen.be/scale-up-marathon/



9 maart: online sessie Mentale weerbaarheid



Ondernemen is balanceren: je tijd goed en bewust inzetten, zodat jij én je onderneming gezond blijven. Zo bouw je mentale weerbaarheid op. In deze moeilijke tijden heb je die eigenschappen harder nodig dan ooit.



‘Deze tijd biedt iets positiefs,’ aldus Sebastiaan. ‘Ik zie het als een kans om jezelf te verbeteren.’



Op 9 maart kunnen ondernemers uit het netwerk van nlgroeit met Sebastiaan in gesprek. In een online peer-to-peer-sessie gaat hij in op mentale weerbaarheid, en hoe je die opbouwt. ‘Met de pandemie moet je nieuwe manieren aanboren om een netwerk van mentoren om je heen te creëren, online. Hoe kan iemand je zwakke punten helpen verbeteren, en je goede kanten versterken?’



‘Niet wát, maar met wíe’



‘Richt je in deze tijd niet zozeer op wat je doet, maar met wie je het doet,’ vertelt Sebastiaan in een interview met nlgroeit. Het interview verschijnt 22 februari op het YouTubekanaal van nlgroeit.



Over nlgroeit:



De ruim 400 mentoren van nlgroeit hebben ervaring met het ondernemerschap en het runnen van een groeibedrijf. Dit zijn ondernemers met een groeibedrijf vanaf 5 miljoen euro omzet. Er zijn daarnaast ook CEO’s van een corporate of multinational, en experts die jou kunnen helpen.



Aanmelden voor de peer-to-peer-sessie met Sebastiaan: https://www.nlgroeit.nl/events/online-p2p-sessie-met-sebastiaan-hooft-mentale-weerbaarheid



Over Sebastiaan Hooft



Sebastiaan Hooft (1975) is succesvol ondernemer. In 2007 en 2008 stond hij met zijn snel groeiende techbedrijf in de Technology Fast 50 van Deloitte. Toen hij na een crash, in 2009, wakker werd in het ziekenhuis gooide hij het roer om. Hij verkocht zijn bedrijven en richtte zich op een gezond, gelukkig en succesvol bestaan. Terwijl Hooft als dj de wereld over reisde, verdiepte zich in beweging, voeding en slaap – een drie-eenheid die een belangrijke rol speelt in zijn exclusieve life coaching bij Redesign Wellness (sinds 2012). Als life coach helpt Hooft topondernemers vanuit zijn eigen ervaring, gesterkt door een partnerprogramma. Hij staat in de top 75 van coaches bij de Nederlandse orde van beroepscoaches. Daarnaast is Hooft sinds 2013 entrepreneur in residence bij Nyenrode Business Universiteit. Sebastiaan Hooft is ook auteur van APK voor ondernemers (2017) dat verscheen in de Managementboek Top 100 en sindsdien ‘meest spraakmakende managementboek’ werd genoemd.