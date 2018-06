Agium Finance & Control opent kantoor in Breda

Breda, juni 2018



Agium Finance & Control opent op 21 juni haar tweede kantoor aan de Cartier van Disselstraat 1b in Breda. Het eerste kantoor van Agium staat in Delft. Door de snelle groei is Agium de laatste jaren verdubbeld in omvang. Met ruim 16 jaar ervaring is nu de tijd rijp om ook in het zuiden van Nederland financiële professionals alle handvatten te mogen bieden om hun carrière een vliegende start te geven. Of de kans aan senior professionals te bieden om nog een stap te maken.



Samenwerking uniek event 40 van Breda

Om te vieren dat Agium een kantoor opent in Breda sponsort het bedrijf het loopevent ‘40 van Breda’. Suus Theuws en Frank van Mil (organisatie 40 van Breda) en Olaf Poot (Regio Directeur Agium) hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de goede doelen ‘Stichting Driving Nurses’ en ‘Stichting Ushersyndroom’.



Deelnemers kunnen zich aanmelden voor vier afstanden op één dag voor de goede doelen; 5 KM. + 10 KM. + 21 KM. + 4 KM. = 40 van Breda. De loop wordt gedaan in teamverband met bijvoorbeeld twee personen. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen aan Trudy Sonneveld, e-mail t.sonneveld@agium.nl.



Feestelijke opening 21 juni 2018

Om 17.00 uur opent Regio Directeur Olaf Poot voor de Agium professionals het prachtig verbouwde pand aan de Cartier van Disselstraat. Zowel pers als financiële professionals zijn van harte welkom.