Wethouder van Onderwijs reikt diploma's uit aan statushouders

Statushouders die het afgelopen jaar een on the job opleiding volgden voor de hospitality-branche, ontvingen op 11 juli hun diploma uit handen van de Amsterdamse wethouder Kukenheim (Beroepsonderwijs). De opleiding voor statushouders is een initiatief van House of Hospitality, dat zich inzet voor meer goed geschoold personeel in de hospitality-sector.



Samenwerking



In september 2017 startten de gemeente Amsterdam, WOW Amsterdam en het ROC van Amsterdam als partners van House of Hospitality met het opleiden van deze eerste groep van 21 statushouders. Het WOW-hostel in West biedt een hybride leeromgeving, waarbij vakdocenten van het ROC van Amsterdam op locatie lesgeven en studenten het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. In het pand worden diverse opleidingsmogelijkheden gecombineerd. Er zijn vijftig hotelkamers, een restaurant en evenementenruimtes. De studenten leerden koken, bedienen, werken in de housekeeping en bij de receptie, maar ook taal en rekenen.



Na de basisopleiding werden zij in de tweede helft van het jaar gekoppeld aan een werkgever, waaronder een aantal partners van House of Hospitality. Hier werken zij inmiddels vier dagen met een doorstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding.



Mooie start op arbeidsmarkt



Wethouder Kukenheim noemt het WOW-hospitality-traject voor statushouders ‘een mooie start op de Amsterdamse arbeidsmarkt’. Zij zegt: “Ik vind het heel belangrijk dat statushouders zich zo snel mogelijk thuis voelen en meedoen in de stad. Een opleiding en werk zijn daarbij essentieel. Maar het mes snijdt aan twee kanten, want via deze route wordt er ook geschikt personeel gevonden voor branches met een personeelstekort.”



Kwaliteit gastvrijheid verbeteren



House of Hospitality is een initiatief van bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam met als doel de kwaliteit van de gastvrijheid in de metropoolregio Amsterdam te verbeteren en de instroom van studenten in hospitality-opleidingen te vergroten. De regio heeft een grote vraag naar goed geschoolde hospitality-medewerkers.



Nieuwe groepen gestart



Inmiddels zijn een tweede en derde groep statushouders gestart met deze succesvolle opleiding. Sandra Chedi, directeur van WOW Amsterdam, tekende bovendien vorige week de samenwerkingsovereenkomst met House of Hospitality waardoor WOW Amsterdam officieel partner is van dit brede initiatief. Sandra Chedi: “WOW is bijzonder trots op het leer-werktraject. Scholing en werk vormen belangrijke voorwaarden voor een goede integratie in de Nederlandse samenleving.”



Het ROC van Amsterdam (ROCvA) en het ROC van Flevoland (ROCvF) verzorgen middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven, het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland heeft twee mbo-colleges in Almere en één in Lelystad. Het onderwijs op de mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student.