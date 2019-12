CEO's benoemd in Euler Hermes regio Noord-Europa

• Ed Goos benoemd tot CEO Euler Hermes België



• Francis Jespers benoemd tot CEO Euler Hermes Central Eastern Europe



• Mike de Bresser benoemd tot CEO Euler Hermes Nederland



Brussel, Praag, Londen, Den Bosch - 12 december 2019 - Euler Hermes, de wereldwijde leider in kredietverzekeringen, heeft in drie landen in de regio Noord-Europa nieuwe Chief Executive Officers (CEO's) benoemd. Alle drie benoemingen zijn effectief vanaf 1 januari 2020 in afwachting van regelgevende goedkeuringen waar nodig.



Ed Goos, momenteel CEO Euler Hermes Central Eastern Europe (CEE), wordt benoemd tot CEO Euler Hermes België. Hij verhuist vanuit Praag naar Brussel en brengt 20 jaar ervaring in verschillende functies en landen mee naar zijn nieuwe functie.



Francis Jespers, momenteel CEO Euler Hermes Nederland, volgt Ed Goos op als CEO Euler Hermes CEE, gevestigd in Praag. Francis wordt verantwoordelijk voor Euler Hermes-activiteiten in de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije.



Mike de Bresser, momenteel commercieel directeur Euler Hermes UK & Ierland, verhuist vanuit Londen om Francis te vervangen als CEO Euler Hermes Nederland, gevestigd in 's-Hertogenbosch.



Ed Goos, Francis Jespers en Mike De Bresser rapporteren aan Fabrice Desnos. De opvolger van Mike de Bresser als commercieel directeur van het UK en Ierland wordt later gecommuniceerd.



Bernd Lehmann, momenteel CEO Euler Hermes België, verhuist naar München, waar hij vanaf januari 2020 hoofd van MKB-partners Duitsland wordt met focus op strategische Euler Hermes-Allianz-partnerships. In deze rol rapporteert hij aan Ron Van het Hof, hoofd van de regio Euler Hermes DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).



Fabrice Desnos, hoofd van de regio Noord-Europa van Euler Hermes: “Deze benoemingen tonen continuïteit, verandering en de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling die een carrière bij Euler Hermes biedt. Ik wil Bernd bedanken voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Euler Hermes België gedurende de afgelopen 3,5 jaar. Ik ben blij dat ik in Ed, Mike en Francis drie succesvolle en ervaren internationale leiders heb die de ontwikkeling van onze teams in België, Nederland en CEE kunnen blijven sturen.”