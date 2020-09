Agium versterkt onderzoek over transformatie Finance in het digitale tijdperk

Agium versterkt het onderzoek naar Finance Transformatie. In dit onderzoek worden CFO’s en finance professionals uit het hogere kader ondervraagd. COVID-19 heeft een grote impact op het gedrag van consumenten en (medewerkers van) organisaties in een versnelde digitale transformatie. Hoe beïnvloedt de pandemie de Finance Transformatie?



Door de krachten te bundelen met de onderzoekspartners UvA, Finance Transformation Forum, Workday en Finance on A Mission (FOAM), onderstreept Agium haar visie op het creëren van een toekomstbestendige organisatie in een continu veranderende markt, waarbij alle finance & control processen structureel moeten worden verbeterd op basis van vraagstukken op korte én lange termijn.



Directeur/founder Stephan Persoon: “We ontkomen er niet aan dat het effect van de huidige pandemie consequenties heeft voor finance vraagstukken. CFO’s hebben handvatten en inzichten nodig om de afdeling/organisatie te transformeren, goede stuurinformatie te kunnen leveren en voorspelbaarheid te realiseren. Onze deelname in het onderzoek en het partnership met FOAM versnelt kennisdeling en zorgt voor vooruitgang.”



Research paper: De stand van de Finance Transformatie



Het onderzoek wordt verricht op basis van de input van meer dan 175 CFO’s en Finance Executives in de volgende categorieën: Finance Transformation, Finance Competenties, Technologie, Datagedreven Finance en Finance Leiderschap.



Het onderzoeksrapport geeft een representatief beeld over de voortgang van de Finance Transformatie en de verwachtingen die Finance heeft ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Het rapport kan worden gebruikt als een benchmark om te beoordelen waar de eigen organisatie staat in de Finance Transformatie.



Over Finance on a Mission



FOAM biedt een platform voor de Finance Professional die actief bezig is met de toekomst van Finance in de organisatie. Met een jaarlijks congres en een platform met nieuws, artikelen, interviews en visiedocumenten inspireert FOAM Finance Professionals om actief vorm te geven aan de financiële functies van de toekomst.



Over Agium



Agium gaat verder dan financiële detachering en stelt de financiële functie in staat om het verschil te maken. Sinds 2002 creëert Agium waardevolle impact door effectieve verbindingen aan te gaan met ambitieuze opdrachtgevers en gedreven Finance Professionals door middel van Interim Finance of Finance Inhuur. Voor ieder vraagstuk - op korte en lange termijn - levert Agium de juiste deskundigheid uit een tribe van meer dan 180 betrokken specialisten. Agium heeft vestigingen in Delft en Breda.