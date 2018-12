HandicapNL: 'Nederland denkt te beperkt over mensen met een handicap'

Samenleving loopt honderdduizenden talenten mis



Op de 26ste internationale dag voor mensen met een beperking roept HandicapNL heel Nederland op beter te kijken naar de talenten van mensen met een handicap. ‘Nederland loopt duizenden talenten mis, omdat er veel te beperkt wordt gedacht over mensen met een handicap,’ stelt Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL. ‘Slechts één op de drie mensen van deze grote groep heeft betaald werk. Terwijl al deze mensen een bijdrage willen én kunnen leveren aan de samenleving, mits hun talent erkend wordt. Men ziet vooral de handicap en is blind voor de loodgieter, bakker, zanger of leraar die daarachter schuil gaat. Dáár moet aandacht voor komen.’



Eén op de acht mensen in ons land heeft een handicap. En hoewel dat 2,2 miljoen mensen zijn, gebruikt men vaak de term ‘bijzonder’ voor deze mensen. ‘Zij ziet er een beetje bijzonder uit. Hij doet of is een beetje bijzonder. We horen het regelmatig voorbij komen. Maar een handicap hebben, dát maakt iemand niet bijzonder. Iemands talent wel’, legt Schutgens uit.



Ben jij niet bijzonder dan?



HandicapNL ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan en betrekt de samenleving in het creëren van eerlijke kansen. Met de campagne die vanaf vandaag in heel Nederland te zien is, houden mensen met een handicap Nederland een spiegel voor: ‘Ben jíj niet bijzonder dan?’ De komende maand laat het fonds Nederland kennismaken met talentvolle mensen, zoals Floor (18) die fantastisch kan zingen. En fotomodel Romy (7), drummer Mingus (28) en John (31), een van de snelste obstakel runners van ons land. Ze staan symbool voor de talenten die vaak gemist worden, omdat men niet voorbij de beperking kijkt. Wie ook vindt dat mensen met een handicap bijzonder zijn vanwege hun talent en niet hun beperking, kan op www.iedereenbijzonder.nl een bericht achterlaten aan deze vier talenten